ספרים שקראתי בחודש האחרון

אחרי שפרסמתי את הפרק האחרון של יומן המסע ניצלתי את המומנטום לכתיבת הפרק הבא, ולמרות שכמעט וסיימתי אותו קרו כל מיני דברים שמנעו זאת ממני. אחד מהם הוא שיצאתי לטיול שנתי מטעם בית הספר. זה היה איפשהו בין חביב לזוועת עולם. אז כדי לנסות ולחזור לעניינים חשבתי לכתוב על משהו שלא יצריך ממני יותר מדי מאמץ – ספרים שקראתי בחודש האחרון. אני לא בטוח שיש פה הרבה שיעניין אנשים שהם לא avid fantasy readers, אבל נזרום עם זה. נתחיל עם The Blood Mirror, כי צריך להתחיל מאיפשהו וזה מקום טוב להתחיל בו: לפני שנתיים יצא הספר השלישי בטרילוגיית ה-Lightbringer של Brent Weeks. שמעתי עליו דברים טובים, ומכיוון שהטרילוגיה כבר הסתיימה, לא ראיתי סיבה לא לקרוא אותה. אז קראתי. ואין תלונות. סדרה מצויינת. אבל מה, הגעתי לסוף הספר השלישי, ו.... הסדרה לא הסתיימה. מסתבר שהשימוש במילה "טרילוגיה" נעשה במובן הרופף ביותר של המילה, שהוא "שלושה ספרים ועוד אחד, אבל נקרא לזה טרילוגיה בכל זאת, כי למה לא, בואו נבלבל את המקומיים". חלפו שנתיים והנה יצא לו הספר הרביעי (בשלב הזה, המילה "טרילוגיה" נעלמה ברובה מתיאור הסדרה, ובראיון ששמעתי ויקס הסביר שמדובר היה באי-הבנה עם המפרסמים באירופה) – The Blood Mirror. ויחד איתו שוחררה הודעה חשובה לא-פחות: זה לא הספר האחרון בסדרה. ויקס עובד עכשיו על הספר החמישי והאחרון בוודאות, וזה כנראה ייקח לו שנתיים לכתוב אותו, כי זה הזמן שלוקח לו לכתוב ספרים. עכשיו, זה לא שאני נגד עוד ספרים בסדרה. להפך. כמו שציינתי, שלושת הספרים הראשונים היו מצויינים, אז עוד שניים יכולים לבוא בטוב. יותר מזה, בשנתיים שחיכיתי בין הספר השלישי לרביעי קראתי את הסדרה הראשונה של ויקס, The Night Angel Trilogy, שאכן היתה טרילוגיה, וכשסיימתי את הספר השלישי המחשבה הראשונה שלי היתה "הבחור היה צריך להרחיב את הסדרה בעוד ספר לפחות". מה שקרה הוא שהספר השלישי הציג מספר קווי עלילה שלא מוצו כראוי והרגישו או חסרי פואנטה או טלגרפיים (אגב, בראיון אחר ויקס הסביר שהספר השלישי היה כמעט כפול באורכו משני הספרים הראשונים, וההוצאה ביקשה ממנו לקצץ בבשר החי. הוא היה כל כך מבועת מהאפשרות שהם לא ירצו לעבוד איתו יותר שהוא עשה בדיוק מה שביקשו ממנו, וחי להתחרט על כך). טוב, אז קראתי את The Blood Mirror (או יותר נכון, האזנתי לו), והחוויה היתה... פחות ממספקת. בניגוד לשלושת הספרים הראשונים, הרביעי לא הרגיש כמו ספר שעומד בזכות עצמו. לא היתה נקודת ציר עלילתית ברורה שהסיפור סבב סביבה; קרו כל מיני דברים לכל מיני אנשים, אבל זה לא הרגיש שהסיפור מתקדם. והסיום היה פשוט... סוף הספר. שום קליימקס. שום קתרזיס. מבאס. זה הזכיר לי יותר מכל את הביאוס המתמשך והבלתי-נגמר של ספרי The Wheel of Time, שמהספר הרביעי בערך הרגישו כמו עיסה אחידה שאי-אפשר לבלוע ואי-אפשר לירוק החוצה. וזה נמשך עד לספר ה-14, ישמור השם. נקודת האור היחידה בעניין היא שבאמת מדובר בספר הלפני-אחרון. כלומר, הספר הבא (שייצא בעוד שנתיים, כזכור) יעשה באופן מספק את כל מה שלא נעשה בספר הנוכחי. למעשה, הספר הנוכחי הוא לא יותר מאשר ההקדמה לספר האחרון – סידור הכלים על פני הלוח לקראת המהלך הסופי. ההרמה להנחתה. ואני בוטח בויקס מספיק כדי להאמין שההנחתה תהיה שווה את זה. אבל בכל זאת, מבאס. היה אפשר לכתוב את הספר בצורה קצת יותר מספקת. אני לא יודע איך, אבל אני בטוח שאפשר היה. טוב, אז אחרי שסיימתי עם ויקס התחלתי סדרה של Orson Scott Card. כמו רוב העולם, גם אני מכיר את סקוט (קראתי איפשהו שהוא מעדיף "סקוט" על פני "אורסון") בעיקר מסדרת ספריי Ender לדורותיהם. אבל הוא כתב עוד הרבה, הרבה ספרים אחרים. והסדרה שפצחתי בה היא The Tales of Alvin Maker. הסדרה כוללת שישה ספרים ומתוכנן עוד ספר אחד אחרון, שלא בטוח מתי יצא – הקודם פורסם ב-2003. אז הדבר הראשון שהפתיע אותי בסדרה הזו זה שהאלבום Seventh Son of a Seventh Son שלIron Maiden נכתב בהשראת הספר הראשון. מה שהפתיע אותי זה שלא ידעתי את זה קודם – Seventh Son הינו האלבום האהוב עלי של מיידן, וכפועל יוצא מכך – אחד האהובים עלי בכלל. אבל מה שבאמת הפתיע אותי זה מה שסקוט ניסה, והצליח (לדעתי) לעשות בסדרה הזו: ליצור מיתולוגיה אמריקאית אסלית, כזו שעומדת בקנה אחד עם המיטב שיש לאירופה להציע. ולזו האמריקאית יש יתרון ברור: את מרלין וארתור אנחנו מכירים רק בתור דמויות פנטסטיות; אבל לקרוא על בן פרנקלין המכשף ועל אנדרו ג'קסון שנלחם בנפוליון על השליטה בפילדלפיה (חה), זה כבר תענוג צרוף מסוג אחר לגמרי. "היסטוריה אלטרנטיבית" עשויה להיות תת-הז'אנר האהוב עלי (אני גם מנסה לכתוב בסגנון, וההשראה שלי מגיעה בעיקר מ-Glen Cook, שעוד יוזכר פה בקרוב). אז קראתי את הספר הראשון, ומיד לאחריו את השני. בשלב הזה החלטתי שהסדרה הזו טובה מכדי לסיים אותה מהר מדי, ושעדיף לקרוא משהו אחר לבינתיים. נזכרתי בסופרת Diana Rowland שאת הסדרה שלה White Trash Zombie קראתי בתערובת של הנאה וזלזול. הכותרת אומרת הכול – נערה מדרום ארה"ב הופכת לזומבי וצריכה ללמוד לחיות עם התשוקה שלה למוחות אנושיים מחד והרצון שלה להוכיח לעולם שהיא לא סתם trailer trash מקהה. לסגנון הזה קוראים Urban Fantasy, ואני לא מחסידיו הגדולים. אבל קראתי את הספרים בכל זאת, כי הם כתובים היטב ואני באמת מחבב את תרבות הווייט-טראש. בכל מקרה, נזכרתי שקראתי איפשהו שלפני הסדרה הזו היא כתבה סדרה נוספת בשם Kara Gillian. נו טוב, הורדתי את הספר הראשון והקשבתי לו. יש האומרים שספרים גרועים יכולים ללמד אותך על כתיבה הרבה יותר מאשר ספרים טובים. אני רוצה להאמין שזה נכון, ולא סתם בזבזתי עשר שעות בלהאזין לספר מעאפן. אז אותה קארה גיליאן היא שוטרת בעיירה באילינוי, ועל הדרך היא גם מזמנת שדים, מה שבעגה המקצועית קוראים אותו Summoner. עד לכאן הכל טוב ויפה, אבל הנה הבעיה: עד סוף הספר לא הצלחתי להבין *למה* היא עושה את זה. עזבו ששום דבר מהליך הזימון לא נשמע מעניין או קונסיסטנטי. בתור קורא, אם מישהו מתעקש לסכן את חייו כדי לזמן שדים מאלוהים יודע איפה, ואז לא לעשות איתם שום דבר מרגש במיוחד, אני בבעיה. נוסיף על זה סצנת סקס מביכה במיוחד על תחילת הספר, ואני דיי מתפלא שהצלחתי לסיים אותו. ושוב, זה לא שהוא כתוב גרוע. רולנד בהחלט יודעת איך לחבר מילים למשפטים, ומשפטים לפסקאות, בצורה שקל ונעים לקרוא אותן. אבל לא ככה כותבים פנטזיה, ואם ככה כותבים פנטזיה עירונית, אז תודה לאל שגדלתי במושב. כמה ימים אחרי שסיימתי עם הנפל הזה קיבלתי בדואר את מתנת היומולדת שהזמנתי לעצמי מ-ebay: קורא ספרים אלקטרוני Kindle Paperwhite. דבר ראשון שעשיתי היה לקנות את הספר הראשון בסדרת Garrett P.I של גלן קוק, שעשוי מאוד להיות סופר הפנטזיה האהוב עלי. את קוק גיליתי כשעברתי על רשימת "25 ספרי הפנטזיה הטובים ביותר אי פעם, בהיסטוריה", או משהו בסגנון הזה, לפני חמש או שש שנים. מאז קראתי כל דבר שלו שהצלחתי לשים עליו את ידי, וכל דבר שקראתי רק גרם לי להעריך אותו יותר. אבל את הסדרה של Garrett לא הצלחתי למצוא בארץ, ואף אחד לא חשב לעשות ממנה audiobooks. אז הטענתי את הספר, Sweet Silver Blues, ופצחתי בקריאה. קוק לא אכזב. חוקר פרטי בעולם פנטסטי שמאוכלס בטרולים, גמדים, בני כלאיים, ערפדים וחדי קרן (היצורים הנבזיים ביותר, אגב. Tasty sense of humor). פנטזיה פוגשת פילם נואר. פשוט גאוני. וסימן ההיכר של קוק: הוא לא טורח להסביר כלום. לא את ההיגיון הפנימי של מערכת הקסם, לא את ההיסטוריה של העולם ולא את מערכת היחסים בין הדמויות. וזה עובד. בשבילו. דוגמא למישהו שהחוקים נכתבו בכדי שהוא יתעלה עליהם. וזה כמעט ממצא את רשימת הספרים שקראתי בחודש האחרון. בנוסף על כל אלו אני קורא לאיטי את The Tommyknockers של סטפן קינג. ואני מתכוון, ממש לאיטי. הספר הזה שוכן לו לבטח בשירותים, ככה שלא יוצא לי לקרוא בו יותר מכמה דקות בכל פעם (תודה לאל, מערכת העיכול שלי עובדת כמו שצריך). קראתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, כשלקרוא ספרים באנגלית עוד היה לי יחסית קשה (כלומר, היו הרבה מילים שלא הבנתי. אבל פשוט דילגתי עליהן). אני מנסה גם לקרוא אותו בצורה אנליטית. מסקנה ראשונה שהגעתי אליה: אף אחד לא היה מפרסם את הספר הזה כמות שהוא אם קינג לא היה כבר סופר מפורסם ומצליח בשלב הזה בקריירה שלו (כלומר, שמו מופיע בפונט גדול יותר משם הספר על הכריכה). אם הוא היה סופר צעיר ומבוהל כמו שויקס היה כשהוא קיצץ בחצי את הספר השלישי של The Night Angels, העורך שלו בוודאי היה מכריח אותו לקצץ את ה-100 עמודים הראשונים, שכמעט כולם מונולוג פנימי וחופר של דמות אחת. וזה היה חבל, כי זה מונולוג פנימי וחופר מקסים למדי. לא הכי שיווקי, אולי, אבל יש מי שנהנה מחפירות כאלו. וובכן, הצפי לחודש הקרוב מבחינת קריאה הוא להמשיך ולזגזג בין Alvin Maker ו-Garrett P.I. בהתחשב שבסדרה השנייה יש כבר 12 ספרים (ואני מקווה שיצאו עוד כמה בעתיד, אבל קוק כבר חצה את ה-70 והאט מאוד את קצב הפרסום שלו), זה כנראה יחזיק אותי עד סוף אפריל.

נכתב על ידי , 7/3/2017 18:28