יומן מסע - יפן, 2014. פרק שתיים עשרה: נארה – העיר והצבאים

ברוכים הבאים ליום הרביעי שלנו ביפן. אומנם לקח לי יותר מחצי שנה להגיע ליום הזה, אבל הנה הגענו. ומה עשינו באותו יום? ביקרנו בנארה, כמובן.

זוכרים שבפוסטים הקודמים ציינתי שקיוטו היא ה-בירה ההיסטורית של יפן, ושלפניה נהגו להחליף עיר בירה בכל פעם שקיסר אחד נפח את נשמתו ואחר החליף אותו? אז כמו רוב הדברים שאני כותב פה, זה לא לגמרי מדויק. היו כמה ערי בירה 'קבועות' לפני קיוטו, ולנארה יש את הייחוד והכבוד להיות הראשונה שבהן. וכמה זמן היא היתה עיר הבירה הקבועה של יפן? בערך 80 שנה. כן, גם המושג "קבוע" הוא דבר יחסי. לעומת הקצת-יותר-מאלף-שנה של קיוטו בתור הבירה, הפחות-ממאה-שנה של נארה עשויים להראות חסרי משמעות, אבל בתקופה הזו נארה צמחה להיות מרכז דתי-אדמיניסטרטיבי ראשון במעלה. גם אחרי שהחשיבות האדמיניסטרטיבית פחתה כשתואר ה"בירה" עבר הלאה, החשיבות הדתית נותרה בעינה, וגם כיום נארה נחשבת למרכז הדתי הבודהיסטי החשוב ביותר ביפן. השמועה טוענת שניתן אפילו למצוא שם פסל ברונזה של בודהה שהוא פסל הברונזה הגדול ביותר שניצק אי-פעם. לנו לא יצא לראות אותו, אז אני לא יכול לאשר. אגב, אומרים שבברך של הפסל מצאו כמה שיניים שהן כנראה שרידיו של קיסר כזה או אחר. לכו תבינו.

בכל מקרה, אנחנו התעניינו פחות בפסלים ומקדשים (כבר ראינו מספיק בביקור החטוף שלנו בקיוטו) ויותר בסמל המסחרי של נארה – הצבאים. בלב העיר שוכן לו לבטח פארק קדוש ובו מתרוצצים להם חופשיים בערך 1200 צבאים, שעל פי המסורת היפנית הם שליחיהם של האלים. גם קופים, אגב, אמורים להיות חיות מקודשות, אבל קופים ותיירים, מסתבר, לא מתערבבים היטב. אחרי מספר גדל והולך של תקיפות ופציעות, קופיי המקדשים ברחבי יפן הועברו, כלאחר כבוד, למקומות שבהם לא יימצאו אצבעות תיירים לנשנש עליהם. זה לאו דווקא אומר שצבאים מתנהגים תמיד יפה, כמו שעוד ניווכח לדעת בקרוב, אבל אותם עוד אפשר לסבול איכשהו.

בואו לאבא.

Can you say "Sexual Harassment Panda"?

ההליכה מתחנת הרכבת לפארק לא היתה מאוד ארוכה, אבל עמוסה באטרקציות; חנויות שמוכרות מחזיקי מפתחות בצורת צבאים במחיר מופקע, אומני רחוב בשלל צורות וסוגים, מסעדות משובבי נפש ומקדשים בודהיסטים. בניגוד למקדשוני השינטו שראינו בקיטו, המקדשים הבודהיסטים משדרים אווירה הרבה יותר בייתית – כנראה בגלל שנזירים אשכרה חיים שם. נכנסו לחצר של מקדש אחד שנראה קצת כמו בית ספר יסודי (אם בתי ספר יסודיים בישראל היו ממש נקיים ועם צמחייה מטופחת) ותהינו למה אין שם לא מבקרים אחרים וגם לא נזירים. המקום היה חביב, וכלל גן במבוק קטן שאפשר היה, עם קצת מאמץ, להרגיש שהלכת בו לאיבוד. בסופו הגענו למגרש משחקים צנוע לילדים, עם כמה מתקנים מברזל צבוע. ואולי היה זה מגרש אימוניי הקונג-פו של הנזירים – כנראה שאף פעם לא נדע.

כן, הבן אדם מנגן בכלי שהמציא בעצמו שנקרא "חליל אף". לא התעכבתי לראות איך זה עובד, בדיוק. זה היה מספיק מגעיל בראש שלי.





הכניסה למקדש הבודהיסטי





אחרי שהשלמנו את הסיבוב וחזרנו למקום שממנו נכנסנו, ראינו שלט שמסביר שבמקום מתקיימת הרצאה, ומבעד לחלונות ראינו את כל הנזירים הנעדרים. רווח לי לדעת שלא כולם נספו באיזו תאונה גרעינית-מיסטית כלשהי. אגב, במהלך השיטוטים שלנו נתקלנו בחצר המקדש בפסל שהזכיר לי מוטיבים נוצריים, ובגרם מדרגות שהוביל למקדשון שינטו קטן. אומנם 38% מהיפנים מחשיבים עצמם בודהיסטים בימינו, אבל עיניכם הקוראות שאין להם הרבה מושג מה זה אומר. דת היא לא דת אם היא לא מצווה עליך להרוס עד היסוד כל עדות לדתות אחרות. יש להם עוד הרבה מה ללמוד מאיתנו בנושא.

מקדשון שינטו בתוך המקדש הבודהיסטי. אתם יודעים, עבור כל הנזירים שבסתר סוגדים לאל הנהר במקום לבודהא.

Is that you, baby Jesus?





חצינו אגמים, טיפסנו במדרגות, הלכנו על אדמת חצץ והשקפנו על בניינים שונים ומשונים. ובסופו של דבר, הגענו הפארקה. ועם הפארק הגיעו הצבאים. הדבר הראשון שהבחנתי בו הוא שבמקום להראות כמו במבי חמודים, הם נראו יותר כמו חולדות מגודלות וארוכות רגליים. מסתבר שבסתיו הם משירים את הפרווה החומה המנוקדת ומקבלים את המראה האפור והמרופט הנ"ל.

"האלו, אתה עם האוכל, לאן 'תה חושב ש'תה הולך?!"

". . . and if you gaze long into the abyss, the abyss also gazes into you"

הדבר השני שהבחנתי בו הוא שהצבאים החומדים האלו הם למעשה ערסים לא קטנים. הם לא התביישו לבוא בדרישות, ואוי לך אם לא הצטיידת בקרקר מיוחד מראש. היפנים, כמו היפנים, נראו עיוורים לחלוטין לסכנה. אני ופרפל השתדלנו לשמור על מרחק בטוח מהחיות, אבל היפנים מסביבנו לא הפנימו שמדובר בחיות שעשויות להיות מסוכנות. ראיתי זוג צעיר שולח את ילדם הפעוט, מצויד בקרקר, להאכיל צבי ששוקל פי שלוש ממנו. הצבי התביית על הקרקר, אבל הפעוט התבלבל ובמקום למסור לו את השלל החל לנופף בו במהירות. הצבי נבהל, נעמד על רגליו האחוריות ובעט. הילד לא נפגע, אבל פסע אחורה ונפל, עדיין מחזיק בקרקר. הצבי בטש בקרקע, מפספס את הראש של הילד בכמה סנטימטרים. הילד המבוהל ברח והפיל את הקרקר. וההורים? ישבו מהצד וצחקו. נאיביות מסוכנת.

"לך לשחק עם הצבי החמוד הזה, מאמי. אמא גם ככה לא אוהבת אותך."

כל מה שנשאר מהם זה עצמות חרוכות.

אגב, כמו שאתם יכולים לתאר לעצמכם, שלטי אזהרה מפוזרים בכל מקום. אז למה היפנים לא מתייחסים אליהם? הגיע הזמן לנפץ איזו מיסקונספציה שיש לאנשים בנוגע ליפנים: הם לא מצייתים לחוק ולכללים באופן עיוור. כמו כל עם אחר, יש חוקים שהם מקבלים ויש כאלה שלא. זה עשוי להראות מהצד כאילו הם נצמדים למילה הכתובה של החוק משום שיש חפיפה גדולה בין החוק היבש ומה שהיפנים מצייתים לו באמת באופן עיוור – כללי התנהגות תרבותיים. אתה יכול להשליך את הארנק שלך על הרצפה ברחוב הומה אדם וללכת, ולבוא בערב לתחנת המשטרה הקרובה והארנק יחכה לך שם. לא בגלל שהחוק אומר שאסור לגנוב, אלא בגלל שגניבה נתפשת כמשהו שעובר על כללי ההתנהגות החברתיים, ולכן זה פשוט לא קורה בציבור. מצד שני, ישנם חוקים שמעולם לא התקבעו ככלליי התנהגות, כמו למשל לעבור רמזור באדום. ברגע שיש התקהלות גדולה מספיק של אנשים בצומת, הם חוצים, והאור שברמזור לא משחק בכלל תפקיד. לא נדיר לראות בצמתים מרכזיים שוטר או שוטרת שתפקידם לעמוד ליד מעבר החציה ולצעוק "נא לחכות בבקשה" שוב ושוב כל עוד האור אדום, ו-"נא לעבור בבקשה" כשהאור מתחלף לכחול. כן, כחול. אל תשאלו אותי למה.





אולי אם הם לא היו מציירים את הצבאים בצורה כל כך חמודה, אנשים היו מתייחסים לאזהרות הללו יותר ברצינות.

אגב, גניבת ארנק זה אומנם משהו שלא קורה ביפן, אבל ישנן סוגי גניבות שהן לגמרי לגיטימיות בעיני הציבור הרחב. כשאתה משאיר מטריה במתקן של המטריות בכניסה לחנות, אתה מסתכן בכך שהיא לא תהייה שם כשתצא החוצה. זה אפילו לא נתפש כגניבה. מטריות הן, מסתבר, רכוש משותף. מכר יפני הסביר לי פעם: אם אני רואה במתקן מטרייה מיוחדת, כזו שבטח עלתה הרבה כסף או שיש לה ערך רגשי, בטח שלא אגע בה. אבל אם זו מטרייה סטנדרטית ויורד גשם ואני מאחר לעבודה, אז כן, אני אקח אותה. הרי גם לי לקחו לא פעם, אז זה הוגן, לא?

ההיגיון הזה הזכיר לי ספר שקראתי פעם, על איש אקדמיה יפני בתחילת המאה העשרים שעבר לגור באיזה כפר נידח לצורכי מחקר או משהו. הוא סיפר איך פעם הוא התלווה לאחד הכפריים לאיזה עניין, והכפרי השאיר את האופניים שלו קשורות בצד הדרך. כשהם חזרו הם גילו שמישהו שעבר שם שבר את האופניים במכות גרזן. הכפרי זעם ולא הפסיק לקלל בזמן שהם חזרו לכפר ברגל, אבל כשהוא ראה אופניים אחרות חונות בצד הדרך, הוא לקח את הגרזן שלו ושבר את האופניים הללו. רק אחרי המעשה הזה הוא נרגע, והרגיש שצדק נעשה.

עוד דבר שעשוי להיגנב, לפחות במובן שבו אנו המערביים עשויים להבין גניבה, הוא אופניים. היפניים משתמשים הרבה באופניים, ולמרות שלרובם יש מנעול הם לא ממש טורחים להשתמש בו. עכשיו שיהיה ברור – זה לא לגיטימי פשוט לבוא לאופניים שלא שלך ולקחת אותם. *אבל*, אם זה אמצע הלילה ואתה שיכור, או אז זה הופך להיות עניין שבשגרה. אני אישית לא רואה את ההיגיון בזה, אבל היי, אני לא יפני, ותודה לאל על כך.

נחזור לפארק. השארנו את הצבאים מאחורינו והמשכנו להעמיק לתוך הפארק, שכמו כל פיסת טבע ביפן, היה יפיפה בסימן השלכת. הגענו לעוד אגם, חצינו אותו על גשר והטרדנו עוברים ושבים תמימים שיצלמו אותנו. בצידו השני של האגם הבחנו בחבורה של נשים מבוגרות שהתאספו סביב אטרקציה משונה למדי, מעיין מעגל אבנים שבמרכזו ספק באר ספק מזבח מלא מים. הנשים לקחו, כל אחת בתורה, כוס מים ושפכו על האבנים מסביב ואז השמיעו רעשים של "אווו" ו-"אההה". כשהן הבחינו בנו עומדים בקרבת מקום ומביטים, הן מיהרו לזוז הצידה וסימנו לנו לעשות סיבוב. לא היה לנו מושג מה קורה שם, אז שאלתי אותן במה מדובר. מישהי הצביעה על השלט ליד, שהיה כתוב ביפנית, מן הסתם, ואז הן התחילו לדבר ביניהן על זה שזה לא בסדר שאין גם הסבר באנגלית. בסופו של דבר, מההסברים שלהן וממה שהצלחתי לקרוא מהשלט הבנתי שהאבנים עושות איזשהו צליל מיוחד כששופכים עליהן מים. בעוד הנשים צופות בנו, מילאנו את הכוס והתזנו על האבנים והקשבנו רוב קשב. לא שמעתי שום דבר מיוחד מלבד מים שפוגעים באבן, אבל הלחץ החברתי עשה את שלו.

"אהההה," אמרתי לפרפל.

"אווווו," היא מיהרה להשיב.

הנשים המבוגרות הנהנו זו לזו ואנחנו מיהרנו להמשיך בדרכינו.

כותרת השלט היא "洞水門", שלמיטב הבנתי זה משהו כמו "שער מאורת המים". חיפשתי את זה אחר כך במילון, זה לא מופיע. חיפוש בגוגל הפנה אותי ישירות לדבר הזה שאתם רואים בתמונה. אז אני מסיק שזה שם האטרקצייה.





הפארק הזה עצום. יותר כמו שמורת טבע. ולמרות שכבר התחיל להחשיך, אנשים המשיכו להציק לצבאים כאילו הצבאים לא יחזירו להם ברגע שיהיה חשוך מכדי לצלם אותם.

הערב החל לרדת, והאפשרות להיתקע בפארק היפיפה הזה בחושך מוחלט כשרק צבאים ערסים מארחים לנו חברה לא נראה לנו קוסם במיוחד. חזרנו כלעומת שבאנו, ויצאנו חזרה לציביליזציה בדיוק בזמן. בדרך חזרה לתחנת הרכבת עצרנו לקנות כמה מזכרות מטופשות ויקרות להחריד, ואז הבחנו בשלט הזה:

זו היתה כל ההזמנה שהזדקקנו לה. המקום היה דיי מקסים, עם וילונות תחרה ומטחנות קפה ישנות מפוזרות במיקומים אסטרטגיים. אכלנו סוג של סלט פירות, אני עם אנקו (איכס) ופרפל עם גלידה.

הגוש האדום והדוחה זה אנקו. יאכס. בנוסף, אפשר לראות בפינה הימנית העליונה את הסמארטפון הראשון שלי. לצערי, כמה חודשים אחרי שחזרנו, הנחתי אותו לרגע על גג המכונית ונסעתי משם. והיו עליו תמונות מיפן שלא טרחתי לגבות, כי היי, מה כבר יכול לקרות לטלפון פתאום? עצבות.





ביפן אנשים רואים מכסי ביוב וחושבים לעצמם "הנה הזדמנות להפוך את העיר שלנו ליפה יותר!"





הכלכלה של נארה מבוססת על הצורך הכפייתי של מבקרים לקנות שטויות שיש להן איזשהו קשר לצבאים. מה אומר ומה אגיד, עלינו זה עבד.

בהגיענו חזרה לאוסקה החלטנו להסתובב קצת ב-kita לשם שינוי. בניגוד ל-nanba שהזכירה לי את הדאון טאון של פעם, לפני הקניונים, kita היא סוג של קניון אחד עצום, שמפוזר על פני כמה גורדי שחקים אימתניים. נכנסו לאחד מהם והסתובבנו בין הקומות ללא מטרה מיוחדת. פרפל כרגיל פזלה לכיוון חנויות הבגדים, אבל אני הבחנתי בשלט שהעביר בי רטט של התרגשות – חנות המומינים! חנות שלמה שמוקדשת לסדרה האהובה עלי. כמובן שפשטנו על המקום, וניצלתי את ההזדמנות לקנות מזכרות לאחי ואשתו. קניתי להם בובות של הגרוק, סנופקין ומומין. את עצמי פינקתי בבובה של לא אחר מאשר עצוב-לי, הכלב שרצה לחפש את אחיו הזאבים עמוק בהרי הערפל. כן, המומינים הם *עדיין* תופעה תרבותית ביפן, בעיקר בזכות סדרת האנימציה של שנות התשעים ששודרה גם אצלנו. אומר את זה לזכות היפנים – הם יודעים לזהות אומנות בת-אלמוות. וואבי-סאבי? וואבי-סאמא'שך. סנופקין לנצח, וכל השאר רצח.