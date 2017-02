כינוי:

2/2017

מחסום כתיבת פוסטים זה דבר..?

אני רוצה לכתוב. אפילו יש לי על מה. אפילו התחלתי כמה פוסטים עובריים בחודש האחרון שנשמרו בטיוטות. הפרק הבא של יומן המסע כתוב ברובו כבר מלפני חודשיים ורק מחכה שאתפנה אליו רגשית. אבל בפועל זה לא קורה. מדוע? שתי סיבות: הראשונה - אני בסוג של בונקר אקזיסטנציאלי בזמן האחרון. יש לי מטרה, והיא לסיים את שנת הלימודים בלי לפגוע בעצמי או בסובבים אותי, ואם אפשר גם באקורד מספיק לא-צורם כדי לקבל, אולי, מכתב המלצה בהמשך. אז אני מרכין את הראש וממשיך ללכת בתלם, כמו שור, או סוס עם הדברים האלה ששמים לו על העיניים כדי להגביל לו את שדה הראייה, מקווה שאני עדיין פחות או יותר בכיוון הנכון ומחכה לקו הסיום שיופיע. זה כמו לשחות על הגב בבריכה; אתה מחכה לראות את הדגלים האלו שאומרים שכמעט הגעת לקצה, ומקווה שלא פספסת אותם ושאתה עומד להכנס עם הראש בקרמיקה. כתיבה בבלוג דורשת סוג של מודעות עצמית מוגברת, והדבר האחרון שאני רוצה כרגע זה להתחבר לתסכול ולכאב - יהיה לי מספיק זמן לעשות את זה גם אחרי יוני. כרגע זה שקט, לומדים. השנייה - אני כרגע בשיאו של מחזור אי-תפקודיות. קצת מוזר, בהתחשב בזה שבניגוד לפעמים אחרות, אני סוג של מתפקד על פני השטח - אני עובד בשתי עבודות, מצליח להחזיר להורים שלי כסף ומקדם את תוכנית-העל שלי להגיע ליפן. אבל בפועל, למעשה, אני מפורק לגמרי. אני מצליח איכשהו להגיע לעבודה בזמן, פחות או יותר, וכשאני שם אני עושה את מה שאני אמור לעשות, פחות או יותר, אבל בזה זה מתחיל ובזה זה מסתיים. כשאני לא נמצא על השעון, הקיום שלי מצטמצם לבהייה פאסיבית באורות מרצדים. תאכל'ס זה לא היה כל כך נורא, אבל לרוע המזל, בתור מורה, יש לי כל כך הרבה דברים שאני צריך לעשות מחוץ לשעות העבודה הראסמיות, ואני פשוט לא עושה אותם. וזה, אגב, ממש לא עובד לטובתי בעניין ההמלצה המבוקשת. קראתי לאחרונה ספר מעניין על דחיינות: Solving the Procrastination Puzzle של Timothy A. Pychyl. זו לא שנכתבו שם דברים שלא ידעתי קודם, או עצות שלא חילקו לי כבר בעבר, אבל זה היה נחמד לקרוא על זה בצורה יותר מדעית. המחבר מגדיר את הדחיינות ככניעה ל-"feeling good", והבעיה נעוצה בחוסר הטרנזיטיביות של FG ביחס לזמן. אם אני צריך להכין עבודה ליום חמישי, ביום א' זה ירגיש טוב לדחות אותה ליום ב'. ביום ב' זה ירגיש טוב לדחות אותה ליום ג'. ביום ג' זה ירגיש טוב לדחות אותה ליום ד'. ביום ד', עם זאת, זה יתחיל להרגיש דיי רע להתקע עם עבודה ליום המחרת. הפתרון? "Just get started". ברגע שמתחילים, הדרקון נראה פחות מפחיד ומשם כבר יותר קל להמשיך. אני בטוח שזה נכון, אבל אני חושב שהמחבר מפספס כאן משהו חשוב. זו לא רק הכנעות ל-feeling good, זו גם המנעות מ-feeling bad, שלטעמי זו מוטיבציה חזקה יותר. בפועל, מה שקורה הוא שלהתחיל לעבוד על משהו זה לרוב הרבה יותר מפחיד אותי מהאפשרות של סנקציות בעקבות זה שלא אהיה מוכן בזמן. זה לא משהו שאני יכול להסביר בקלות, אבל זו המציאות הפסיכולוגית שלי. וככל שאני מצליח לחתוך יותר פינות, כך הרעב שלי לחתוך פינות הולך וגובר. אתמול, למשל, הייתי צריך לצאת מהבית ב-10 בבוקר. היו לי מטלות להכין, ועד לפני כמה שבועות הייתי מכין אותן בלילה שלפני. אבל מאז התקדמתי ללהכין אותן באותו הבוקר. אז שמתי השכמה ל-6, התעוררתי, ואז המשכתי לשכב ער במיטה עד 7, מקשיב ל-audiobook. אחרי זה קמתי, הכנתי קפה ועברתי לשכב על הספה, עד שהספר הסתיים לקראת 8. למזלי, בשלב הזה קיבלתי הודעה שאני צריך להקדים, אז יצאתי מהבית, וכשהגעתי הסתבר שזו היתה הקפצת שווא. אז יצא שכבר הייתי בעבודה שעה לפני הזמן, ובשעה הזו עשיתי את המינימום של המינימום ההכרחי כדי לצאת ידי חובה. הו, Nerf Herder, רק אתם מבינים אותי באמת. אני מרגיש שזו נקודה לא מספקת לעצור בה, ואני מתפתה להכניס גם את הפוסט הזה לתהום נשיית הטיוטות, אבל אני אנסה לשם שינוי לאמץ את גישת ה-just get started.

