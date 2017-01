אני מתגעגע לפרפל

1/2017

חצי שנת לימודים חלפה לה. מצד אחד, זה עבר די מהר. מצד שני, לא מהר מספיק. אני מרגיש שהחיים שלי נחטפו על ידי משרד החינוך, ועד שלא אסיים את השנה הזאת לא אקבל אותם בחזרה. ולא, זו לא נחמה שהגעתי לקו החצי, כי זה פאקין נהייה גרוע יותר עם הזמן. כמו אכילס והצב המזדיין שלו. ככל שנקודת הסיום מתקרבת, כך היא נראית רחוקה יותר. ולא אכפת לי שזה לא הפרדוקס הנכון למקרה הנ"ל. אכפת לי רק מזה שאני סובל, ושפרפל לא פה כדי לעזור לי עם זה.

ולאן היא נעלמה, אתם וודאי תוהים בדאגה? וובכן, פרפל היא כרגע עובדת זרה במשרה חלקית. ביום ראשון בבוקר היא נוסעת לאנשהו לעבוד, וחוזרת רק בחמישי בערב. מצד אחד זה טוב – כסף זה בהחלט דבר שאנחנו צריכים יותר ממנו – אבל מצד שני, זה כאילו התעוררתי יום אחד וגיליתי שמישהו גנב לי את כל הכריות מהבית. אפשר לחיות בלי כריות, ברור. לא מתים מזה. אבל זה ממש לא נוח. לשכב על הגב זה עוד אפשרי, אבל על הצד? זה לא עובד בלי. ויש גם את הכרית שאני דוחף בין הגב למשענת של הכיסא כדי לשמור על יציבה סבירה. מה אני אמור לעשות בלעדיה? ופתאום אני מבין שלקחתי את הרכות השמימית הזו כמובנת מאליה, כאילו אבא שלי קנה אותה עוד מלפני שנולדתי. ולא כן הוא.

אני חוזר הביתה מבואס מהעבודה ואין לי למי לחפור על כל העוולות שנגרמו לי. אני הולך לישון ואין שם גוש חמים ומנומנם שאפשר להציק לו. יש לי הברקות לשוניות גאוניות ואין פה אף אחד שיצחק במבט שאומר "אני צוחקת עליך, לא איתך". וזה חסר לי. אנחנו חיים ביחד כבר מעל לעשור, והיו תקופות ארוכות יותר של פירוד פיזי, אבל כנראה שאני ממש סובל כרגע. סובל ועורג נואשות. ונחמה איין.

וכך, מתוך געגועים, אני מוצא את עצמי שקוע בשרעפים והעלאת זיכרונות מהאוב. ההליכות לים מבית הוריה; האנימה שאהבנו לראות יחד בימיי שבת; ההופעות של טוטמו שאנחנו לא מפספסים; כל שנייה ושנייה מהטיול שלנו ביפן. אני נזכר בדברים הללו והמחסור הנקודתי שלי בכרית ענקית ומרופדת שאפשר לחבק או לבכות לתוכה רק הולך ומתחדד.

עלי להודות: בחלוף פיתחתי גישה צינית כלפיי אנשים שמתלוננים על מחסור בזוגיות. מה נראה לכם, נהגתי לחשוב לעצמי, שתמצאו את זוגיות מוצלחת ופתאום כל הבעיות שלכם בחיים ייעלמו? תראו, אני בזוגיות נפלאה כבר מעל לעשור, והחיים שלי, בכל תחום אחר, עדיין כישלון מהדהד. בסופו של דבר, הרומנטיקה לא תציל אתכם מעצמכם. הישועה לא תבוא. אבל עכשיו, במבט מפוכח, אני תוהה עד כמה טעיתי בעניין הזה. רק אלוהים יודע עד כמה גרועים יותר החיים שלי היו יכולים להיות בלי פרפל, והוא לא מצא לנכון לשתף אותי במידע הזה. אבל אני חושב שגם בלי עזרתו של השוכן במרומים, אני מתחיל להבין את זה לבד. עד כמה יותר ממורמר הייתי אלמלא האדם הזה לצידי שמקבל אותי כמו שאני, ולא משנה לאיזה עומקים של ניוון והזדבלות פנימית אני עשוי לשקוע. ושקעתי גם שקעתי. פרפל תמיד היתה שם עם קבלה שקטה וחסרת גבולות, להראות לי את הדרך מתהומות האיגלו חזרה אל החיים.

אבל ביני ובין הפעם הבאה שאוכל לחבק אותה בכוח וללחוש לה בדיחה כושלת חדשה עומדים חוצץ שלושה ימים של שינה על הגב וישיבה עקומה מול המחשב. Would it were not so.