כינוי:

בן: 34

Google: iggyjacrei







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 1/2017 12/2016 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 10/2015 9/2015 8/2015



34RSS: לקטעים

1/2017

שונא את אביב גפן, מסמפט את באר שבע

בכיתה ז' דיי אהבתי את אביב גפן. השנה היתה 1994, תקופת הדמדומים של תור הזהב של הרוק הישראלי. נושאי המגבעת כבר הספיקו להתפרק לשתי להקות נפרדות, שאחת הופיעה עם צביקה פיק, הבסיסט של מופע הארנבות של ד"ר קספר כבר חזר בתשובה, איפה הילד כבר הפכו לבדיחה עצובה על חשבונו של חמי רודנר, ולאביב גפן יצאו כבר שלושה אלבומים. את הראשון, שהוא הפחות מוצלח מבינייהם, אהבתי. את השני, שהיה מסחרי ומהוקצע יותר, אהבתי פחות. השלישי היה לא רע. את הרביעי, שיצא לאחר מכן, כבר לא שמעתי, חוץ מהסינגלים שיצאו לרדיו. בכל זה נזכרתי אתמול אחרי שהיה לי יום לא-זוועתי בבית הספר. ימים לא-זוועתיים בבית הספר הם במיעוט מובהק, ותמיד מפתיעים אותי. בפעם זה היה מפתיע במיוחד, אחרי שכל חופש חנוכה החזרה ללימודים ישבה בירכתיי מוחי והטרידה אותי. מדהים, בתור מורה אני שונא לחזור לבית הספר אחרי חופשה עוד יותר ממה ששנאתי את זה כשהייתי תלמיד. לא הייתי מאמין שזה אפשרי, אבל החיים לא מפסיקים להפתיע אותך, גם כשמאוד היית רוצה שיפסיקו כבר. והסיבה שנזכרתי באביב גפן היתה מחשבה טועה שקפצה לי לראש בזמן שיצאתי משערי בית הספר ונדחקתי לתוך חתיכת הפח המתפרקת המתקראת בשם 'מכונית' ושבאמצעותה אני מתנייד לי ממקום למקום. והמחשבה היתה: אני שונא את התקווה.

Et tu, Avivus?

אז לא, לא לכך התכוון בנו של המשורר. הוא התכוון לאותו המנון אשר, כך על פי מקורות זרים, נפתלי הרץ אימבר הנציח בגרפיטי שעה שהיה שרוי בגילופין. לי אין תחושות חזקות לגבי "התקווה" לכאן או לכאן. מה שאני שונא זה את רגש התקווה המפעמת, ולהלן סיבותיי: 1. התקווה, לפחות במקרה שלי, היא שקרית. הדפוס הוא כזה: אני מתייסר בתהומות השאול של האימה והייאוש, שוקע אל מחוזות הגהינום של התיעוב העצמי, ואז – בלי שום הצדקה – הדבר ממנו יראתי עובר חלק יחסית, ואני מתמלא בתקווה שאולי, רק אולי, אני נמצא על סיפה של דרך חדשה, של אושר וסיפוק והגשמה עצמית. ואז אני חוזר הביתה וחוזר לסורי, ובנקודה מסוימת התקווה דוהה לכדי אקזיסטנציאליזם אפרורי, ולא הרבה אחר כך אני חוזר שוב לייאוש, אימה ומאסטר אוף אוריון. 2. התקווה היא בעצם זילות האומללות. אם ביליתי שבוע שלם בלרחם על עצמי ובלפחד ממשהו, ואז הוא קורה והכל עובר בסדר, מה זה אומר על הזמן שבזבזתי בלדאוג לריק? כאילו פאק, אם ייסרתי את עצמי בכזו בתמדה ומסירות *מגיע* לי לחוות איזו אפוקליפסה קלה. הרווחתי את זה בעוקם. ואז התקווה באה ולוקחת את זה ממני בחיוך ממזרי וחריצת לשון. בתזונהשרמוטה. זה כאילו אביב גפן ישיר עכשיו "ואין מה לעשות, הכול מתפורר, עשרה חודשים דיכאון ועוד לא מתעורר," ואז פתאום יבוא אליו מישהו ויידחוף לו ביד פסלון גראמי, צ'ק של עשרה מיליון דולר וחיי משפחה מאושרים. ואז איך אביב גפן ירגיש? לא משהו, let me tell you. לא משהו בכלל. זייפן וסובל מדיקציה קלוקלת, אתה השראה לכולנו.

ואם כבר אביב גפן, קראתי בחצי אוזן כתבה עליו לפני איזו שנה-שנתיים. מה שנחרט בזיכרוני היה ציטוט של בת זוגתו, שלפני שאביב גפן הכיר אותה הוא חשב שאפריקה זו מדינה. שלא תבינו לא נכון, אני תומך בזכותם של כל אחד ואחת להיות בורים מוחלטים בכל תחום שהם בוחרים בו, אבל אביב גפן, במשך כמה עשורים, היה קול קורא לשלום עכשיו, הסדר בכל מחיר וחלוקת ירושלים למטרות רווח. וכל אותו זמן, מסתבר, לא היה לו ולו מושג קלוש שבקלושים באשר לאיך נראית מפת העולם. אני לא אומר שהדעות שהוא קידם הינן פסולות מעיקרן, אבל זה פסול מעיקרו לקדם אותן על סמך אמונה מטומטמת בסיסמאות נבובות. זה הזכיר לי משהו שראיתי בטלוויזיה פעם, כנראה באותה תקופה: תוכנית של דן שילון, זו שהתארחו בה תמיד הומו תורן, זונה תורנית, איש עסקים תורן, רב תורן תורן, תוראן תוראן ותורן-של-הנשים-הגיע תורן. ובאותו פרק מסוים שאני נזכר בו התארח בחור בכיסא גלגלים תורן (הבחור, לא הכיסא). הקטע איתו היה שהוא כאילו מצא טעם לחיים עם הנכות על ידי כך שהוא הפך לפעיל שמאל, וכולם מחאו לו הרבה כפיים. והוא דיבר בלהט, קצת גמגם מרוב התרגשות. ושוב מחאו לו כפיים לרוב. רק שכל מה שהוא אמר היה שטויות מוחלטות, סיסמאות מצוצות וחוכמת-רחוב-סומסום אינפנטילית. וכולם מחאו לו כפיים שוב ושוב. ואני ישבתי בסלון ושאלתי את עצמי אם אנשים ימחאו כפיים לכל שטות ודבר הבל, אם זה בחור בכיסא גלגלים שיגיד אותם. התשובה, אם תהיתם, היא '!a resounding 'fuck yeah, ואם אתם רוצים לקרוא עוד על אנשים בכיסא גלגלים, כתבתי על זה פוסט בשם "אני שונא נכים". תיהנו. בערך שעתיים אחרי שהמחשבה "אני שונא את התקווה" חלפה במוחי, שלפתי את עצמי מפחית הקולה המעוכה נושאת-הלוחית-זיהוי שלי בבאר שבע. פגשתי שם את פרפל אשר, מסיבותיה שלה, כבר נמצאת שם כמה ימים. שמחתי מאוד לראותה, ויצאנו לטיול יד ביד בעיר העתיקה. "פאקין קר פה," הודעתי לה אחרי שלוש דקות בערך. "למה לעזאזל שמישהו ירצה לחיות בזבל הזה?!" כן, הביקורים האלו בבאר שבע שיוצא לי לערוך כל חודשיים הולכים ונהיים סוריאליסטים מפעם לפעם. במובן מסוים, זו תמיד תהיה 'העיר שלנו'. במובן אחר, חשוב ממנו, זה לא משהו שיש להתגאות בו. הגעתי לעיר הזו ילד, ועזבתי תשע שנים לאחר מכן אינפנטיל גמור. עברנו ליד הקליניקה של הפוץ השמן ונתקפתי אליו געגועים. עברו יותר משנתים מאז הפעם האחרונה שביקרתי אותו, ובתקופה הזו החלפנו מייל וחצי. הוא שאל מה שלומי ואמרתי שאפרט כשיהיה לי זמן. מאז הייתי נורא עסוק. אם להודות על האמת, אני מחכה לרגע שהחיים שלי יהפכו למושי-השורי-מושלמים כדי שאוכל לכתוב לו שהכל אצלי בסבבה. אני מניח שיכולתי פשוט לשקר, אבל אם הייתי בקטע של להעמיד פנים שהכל אצלי דבש מלכות הייתי כבר מתחבר לפייסבוק. אולי לפני שאעבור ליפן, או יותר טוב - אחרי.

ביקרנו במסעדת "הודו הקטנה" ואכלנו מנה שאני נוהג לקרוא לה "שלשול נוזלי". זה שם אידיוטי, שכן כל שלשול הוא נוזלי – זה בדיוק מה שהופך אותו לשלשול – אבל כנראה שהכוונה היתה לכך שזה א. נוזל, ב. עושה לך אחר כך שלשול. איך שלא יהיה, זה היה טעים ונוסטלגי וזול. חניתי ליד הדירה שעשתרות גרה בה פעם, וגם זה היה דיי נוסטלגי. רציתי נורא להיכנס לאוניברסיטה ולהסתובב שם קצת, אבל יש איזה עניין של מלגה שהייתי, טכנית, אמור להחזיר כשעזבתי באמצע התואר השני, והסיכוי להיתקל בראש התוכנית שלי לשעבר, אינפיניטסימלי ככל שנרצה, עוד מדיר שינה מעיניי מדי פעם. כן עשינו detour קטן ועברנו ליד המוקד של הוט, והבחנתי בדאגה שהזונות כבר לא שם. אולי זה בגלל הקור, אולי זה בגלל שהן כולן מתו מכלמידיה, או שאולי הן החליטו לזנוח את חיי הרחוב בתמורה לאוזניה ומשכורת מינימום בתמיכה הטכנית. אין לדעת. Hope springs eternal. And I hate it for it.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי , 4/1/2017 00:47