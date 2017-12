12/2017

I cant save you

I cant save you If- You don't let me "את לא יכולה להציל אותי, החלטתי" זה מה שמהדהד לי בראש. "בבקשה לא. אל תעשה את זה" מתייפחת לשפורפרת. לא אכפת לך. ירייה. זה נגמר. הכל נגמר. התמימות שלי. הצחוק. הילדות. ירית בהם גם. מצטערת שהרגשת ככה. מצטערת שלא הכלתי אותך. מצטערת שלא חיבקתי מספיק. מצטערת שלא הודיתי בקול שאני אוהבת אותך. מצטערת שלקח להם נצח למצוא אותך. מצטערת שלא הייתי שם בשבילך. מצטערת שלא יכולתי להציל אותך. מצטערת שאתה שם למטה. מצטערת שאני פה לבד.