2/2017

Ran For Your Life

יש גבר בחיי אותו אני אוהבת מאוד. אוהבת עד כדי כך שאני מרגישה את החסרת הפעימה והקווץ' הזה של הלב כשהוא מחייך אלי. יש מישהו אחד ויחיד לו נתתי להיכנס לחיים שלי באופן מלא. להכיר כל צד בי, לשמוע את הסודות הכי אפלים בידיעה שהוא לא ישפוט אותי, יש מישהו אחד בחיי שלו נתתי להיות חלק ממני. מעולם לא סמכתי על אף אחד ברמה הזאת, ומעולם לא הרגשתי רגשות עוצמתיים כל כך של אהבה כלפי מישהו כמו שאני חשה כלפיו. כשחברה יום אחד סיפרה לי על בן הזוג שלה, שאלתי אותה, "איך את יודעת שזה זה?" והיא ענתה בפשטות וחיוך "כשזה זה את לא תוכלי לפספס את זה". ואני ישבתי בחשש באותו יום, אולי פספסתי את זה? אולי לא ארגיש אהבה לעולם? אולי אפספס את זה? היום אני יודעת שמה שהיא אמרה הייתה אמת מוחלטת. יש גבר, אחד ויחיד בעולם הזה- שנותן לי את הכוחות לקום בבוקר. שבזכותו החיוך לא יורד לי מהפנים. שבזכותו אני פורחת, מגשימה את עצמי ונותנת לעצמי לעוף כמו דרור עם הרגשות והפחדים שלי. יש גבר שאליו אני מרגישה אהבה כל כך עצומה שזה כואב לפעמים. ולא תמיד נעים. אתמול זה לא היה נעים. אתמול הייתי במקום בו איחלתי לעצמי לא להגיע לעולם שוב. אתמול נשמטה האדמה מתחת לרגליי והרגשתי חסרת אונים ומתוסכלת. כל כך שמחתי לראות אותו. סיפרתי לכולם כמה אני מתרגשת. אמרתי לכולם כמה אני כבר מחכה לזה. והוא ביטל ברגע האחרון. אני מבינה שקשה לו. אני מבינה שלימודים הם ערך עליון, גם שלי וגם שלו. ואני מבינה שההחלטות האלו הן לא בהכרח פשוטות. אבל כעסתי כל כך. כעסתי על הוויתורים שעשיתי, על השעות שישבתי להוריד שערות בדיוק איפה שצריך, על השעות המאוחרות בהן ישבתי ללמוד כדי שאוכל לפנות את הזמן שלי לסופש רק בשבילו. את ההתרגשות שחשתי כשהוא רצה שאפגוש את סבתא שלו. כעסתי כל כך וגם לא התנהגתי יפה. וכשביקשתי למחרת אוזן קשבת, הוא כבר לא היה שם. "לא אכפת לי". וכל מה שיכולתם לשמוע ברגע שהמשפט הזה נאמר הוא קול הניפוץ של הלב שלי. קול הניפוץ של האמון שנתתי לעצמי לתת באדם זר. או אמון בכלל. ניפוץ מטורף של הנפש והנשמה העדינה שלי אל מול המילים הנוראיות האלו. ובמקום אוזן קשבת קיבלתי כתף קרה. והרגשתי לא נעים. הרגשתי מושפלת, חוסר אכפתיות, אפתיות מוחלטת לרגשות שלי ולצרכים שלי. הרשתי שאני לא שווה את המקום שלי בקשר. שאני לא מספיק טובה ולעולם לא אהיה שווה לצד השני בקשר. קמתי עם רגשות מעורבים הבוקר. רגשות של רצון לסלוח ולשכוח אבל בו זמנית זה היה כל כך קשה. כאילו התעקש להישאר שם. אבל אם יש משהו שאני יודעת, זה ששום דבר לא נעשה מרוע. ושום דבר לא נעשה באשמתו של אחד מאיתנו אלא מאשמה של שנינו יחד. יש גבר אחד בעולם הזה, אותו אני אוהבת ואוהב תמיד. איתו אני רואה ילדים ובית ומשפחה. לו אני חווה את חיי ואת נשמתי. יש גבר אחד בעולם הזה שאני יודעת שאוהב אותי בכל חדר ועליה בליבו. יש גבר אחד שלמענו אני אתן עולם ומלואו. אהוב שלי, אני קצת כועסת ועצובה היום. אני עדיין פגועה ולא טוב לי. אבל אני רוצה שתדע שהאהבה שלי אליך לעולם לא תדעך, שום מטאור לא יפגע בה, ושום זומבי לא יצליח לקחת אותה ממני. אהבת חיי, אני רוצה שתזכור לי תמיד רק את הימים הטובים, אני רוצה שתזכור רק את הרגשות החיוביים כלפי ולעולם לא תנטור לי טינה על ההתנהגות או הרגשות שלי. רק תיקח אותם ותעלים אותם מהלב שלי. כי הוא אצלך מהדייט הראשון שלנו. הוא אצלך מהיום בו גרמת לו לפעום מחדש, הוא רק שלך מהשניה שהחייאת אותו ואת הנשמה שלי ונתת לו מקום בעולמך. תשמור עליו. אני מתחננת, אין לי עוד אחד. תשמור עליו ותכבד את הרגשות שלי גם אם לא תמיד הם חיוביים. תשתדל להעצים אותי ולהבין אותי כמו שאני משתדלת להבין אותך. תשתדל לקבל אותי כמו שאני ולאהוב אותי בזכות מי שאני ולא למרות. תשתדל להיות שווה לי בקשר ולא להילחם בי או להעניש אותי. כי עשו את זה לפניך. וזה מה שגרם לי לצלקות האלה שאתה רואה על הלב הפועם. תהיה מבין, אכפתי ואוהב תמיד. תחבק גם מרחוק, ותאהב גם כשקשה. כי יש גבר אחד בעולם הזה שאני מאמינה בכל ליבי ונשמתי שיכול וזה אתה. ויש גבר אחד בעולם הזה שנמצא במחשבות שלי כל היום וזה רק אתה. ויש גבר אחד שיכול לפגוע בי בעוצמה או לגרום לי לפרוח מאהבה. תאהב ואל תשנא. תן ללב שלך להרגיש ולצמוח. תן לאהבה שלנו להירפא ותן לנו להיות טובים יותר עבור עצמנו. אני מבטיחה לך בכל ליבי שלעולם לא אפגע בך, לעולם לא אקח אותך כמובן מאליו ולעולם לא אתייחס אלייך רע. תמיד מעריכה את מי שאתה עבורי, את כל הדברים שאתה נותן לי החומריים והרוחניים כאחד. תמיד אוהבת אותך כמו שמעולם לא אהבתי לפני. שלך, Princess G.

נכתב על ידי Thinking Out Cloud , 24/2/2017 13:27