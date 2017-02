2/2017

Where is the love

יום האהבה. למי הוא בכלל מיועד? לזוגות שמחפשים בנרות את מקום הבילויים "להראות לעולם שהם אוהבים?" לפוסט בפייסבוק שכולכם מעלים רק "להראות לעולם שהם אוהבים?" לאהבה הבלתי מתוארת להראות לכולם שאנחנו יכולים? לדעתי זה הכל שטויות. לא יום האהבה. ה"להראות לעולם שאתם אוהבים" זה בעצם השטויות. כי אתם אוהבים. ואתם תמיד תאהבו. אבל יודעים את מי לא תמיד אנחנו אוהבים? את עצמנו.. ולפעמים גם לא כל כך אוהבים את העולם. וחבל. כי איפה האהבה האמיתית? אז ביום האהבה שלי אני יושבת עם כוס יין וכותבת פוסט על אהבה. אבל על אהבה קצת אחרת. על האהבה שיש לי לעולם. ולעצמי. כי כן צריך יום בשנה שיזכיר לנו שלא חייב בן זוג. ולא חייב פייסבוק. ולא חייב מסעדה. אז בזמן שבן הזוג שלי נמצא בעיר אחרת לגמרי. אני שולחת לו את האהבה שלי. את האהבה של כולנו. תאהבו. תאהבו את החברים שיש לכם בחיים. תאהבו את האנשים שאתם פוגשים. תאהבו את הגשם והשמש. הציפורים שמעירות אותנו בבוקר. תאהבו את העולם. וחשוב לא פחות. תאהבו את עצמכם. כי זה כן דורש שיהיה יום אחד שיזכיר לנו- שמותר.