מטרות איט איז

יש לי 20 דקות לכתוב מה אני מצפה מעצמי להמשך. זה לא מעניין אף קורא.. והאמת? שאולי גם אני הייתי מוותרת על הכתיבה של זה. אבל כשחייב אז חייב. אם אני אקבע לעצמי מטרות אני אוכל לצאת מהלופ המטורף הזה שהעולם הכניס אותי אליו (או אני את עצמי אליו, תלוי באיזה גישה אנחנו מאמינים). אז החלטתי שאני אקבע לעצמ מספר מטרות ריאליות, ואפשריות כדי שאוכל לאט לאט לצעוד את דרכי אל מעבר לזה. זה לא אמור להיות נורא לגור לבד, או ללמוד, או לחיות בכללי. במהות שלי ובשינוי שעשיתי עם עצמי אני אדם מאוד חיובי ואופטימי. לאחרונה אני יכולה לבהות בקיר ושדמעות ילכלכו את פניי. וחבל. אז מה הייתי רוצה מעצמי? אני אנסח את זה אחרת. מה אני מאחלת לעצמי? לחייך יותר. סתם ככה. פשוט לחייך. fake it till you make it! להיות פחות לחוצה. איך? לפנות חלק מהזמן לי לדברים שמורידים אצלי את הלחץ.. לפנות זמן למדיטציה ויוגה, פעילות גופנית, וסתם ישיבה בשמש. לרכוש חברים חדשים. לפנות יותר זמן למשפחה וחברים קרובים. לקבל כל ציון בלימודים ולהיות מרוצה מכך. להנות מהיום שלי ומהדברים הטובים שבו. לשמוע שירים שמחים ומעודדים, בקולי קולות. כל בוקר. וערב. ללמוד עם חיוך ולראות הכל באור חיובי וטוב. לתלות בחדר משפטים חיוביים שאדפיס שישקפו את המטרות שלי בחיים. להנות מהום הזה. כי מי כמונו יודע שלא בטוח אם הוא ייגמר בכלל. ומתי. לחזור להיות פרינסס שכולם מכירים. להיות אני. בהצלחה לך יקירתי.

