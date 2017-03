3/2017

מה בדיוק השאלה? - What is the question?

קריקטורה זו זכתה ב-3 פרסי פוליצר, פרס נובל ו - 3 פרסי ישראל



This cartoon won in 3 Pulitzer Prizes Nobel Prize and 3 Israel Prizes

















מוקדש בידידות לרוני דואני (סופרסטאר)