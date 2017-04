היה שווה את זה ?

4/2017

you crossed the finish line

won the race but lost your mind

was it worth it after all?



אין לי ככ תשובה

אני מדבר, אני בת 18, בכיתה יב

עשיתי עד היום 10 בגרויות ונשארו לי עוד 4

עוד פחות מחודש הבגרות קיץ הראשונה שלי

ועוד פחות מחודשיים סיימתי את כל הבגרויות

(חוץ ממעודי ב כמובן )



קרעתי תתחת שלי

10 בגרויות

שכללו דם יזע ודמעות

הרבה דמעות

10 בגרויות שהביאו אותי לחוסר אמונה מלא בעצמי

והביאו אותי לגבולות חדשים ביכולות ההתמדה שלי

10 בגרויות

שלא אשכח שבכל אחת מהן יצאתי לשירותים לבכות

10 בגרויות

שבהן הרגשתי שבמקום דף ועט יש לי סלע ויתד וברגעים אלה אני חורטת את העתיד שלי

10 בגרויות

כל בגרות 3 שעות

זה 30 שעות

30 שעות של חוויה נוראית

שלא בא לי עוד פעם

נשארו לי עוד 12 שעות כאלה

אשלים ל42 שעות

ואסיים

סוף סוף אסיים

סוף סוף אהיה חופשיה

חופשיה בגיל 18 במקום בגיל 8

חופשיה לחודש כי אז נכנסת למסגרת חדשה

אבל חופשייה

כי אולי אני מהיחידים שיכולים להעיד שהם לא שונאים ללכת לבית הספר

אבל אני ללא ספק לא מוכנה להמשיך עם המערכת הזאת

ומזל שנשארו רק חודשיים



