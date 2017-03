אתה יודע שהכנתי לך מתנת פרידה?

3/2017

קניתי כירבולית כזו יפה ובאחת הפינות רקמתי

את השם חיבה שרק אני קוראת לך בו, אוהבת

אני. כן כתבתי אני כי לא היה צורך לכתוב שם ,

כי אתה לא תשכח את החברה הכי טובה שלך.

לקחתי קופסא והיתה בא כאפיה וצעיף משובץ

(כי הוא תמיד רצה וייתבייש לקנות)

שמתי בה שני סרטים לשיער המתולתל שלו

(כי הוא תמיד רצה והתבייש לקנות)

שמתי לך שקית ספגטי וצירפתי

את ספר המתכונים שלנו שכתבנו בכיתה ט.

קראנו לו "ספגטי זה לא פתטי סתמו ת'פה"

כתבתי לך ברכה בת 4 עמודים

ומשום מה זה לא הרגיש מספיק

אז בעמוד האחרון כתבתי את כל המילים

של השיר שהיינו שרים כל בוקר באוטובוס.

הפצצתי בממתקים האהובים עליך

ואם היית מגיע לתחתית הקופסא

היית רואה תמונה, ובגב התמונה מצוטט

"As soon as i soe you i know an adventure was going to happend"

ואפילו הדפסתי את הסמל של המדינה שהקמנו בכיתה ז

והדבקתי בפינה התחתונה של גב התמונה.



הקופסא הזו עם השמיכה לידה יושבת בארון שלי כבר מעל ל8 חודשים,

הכנתי אותה חודש לפני כי לא רציתי לשכוח רעיונות

וכבר שהגיע הזמן לתת לך אותה לא נפרדת ממני כשעזבת .

אצלי בארון יושבת קופסא מלאה בזיכרונות, קבלה, אושר, אהבה, צחוק ורגישות

ואתה אפילו לא אמרת לי מזל טוב ביום הולדת.



מדבר