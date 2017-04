4/2017

baby, did you forget to take your meds?

תמיד הייתי נגד כדורים, ועכשיו... כדור שינה חום לפני השינה, ועוד 2 כדורים צהובים קטנים. 3 כדורים. כוס מים. ולישון. אני חייבת את זה. אני חייבת לישון. איך אנשים ישנו לפני הכדורים החומים או הצהובים?