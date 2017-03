3/2017

הזמן האחרון העסיקה אותי השאלה, איך להכאיב ולפגוע בבחור בגד בי. או איתי. זה לא באמת משנה, גם אני נפגעתי בצורה נוראית.

אחרי חשיבה הבנתי ש... אין לי דרך לפגוע בו. הוא חסין.

לא היה לו רגש אלי אז הוא חסין לגמרי מפני כל מה שאעשה...

אני באמת שרציתי לגרום לו לייבב.

והיום... מצאתי איך.

אשכרה מצאתי דרך.

מצאתי משהו שאני יכולה לעשות שיגרום לו לבכות כמעט כמו שאני בכיתי.

מצאתי. תכננתי. ו...

ונזכרתי מי אני.

לאחרונה זרקתי את עצמי עמוק לעזאזל.

שחכתי מי אני וכל עקרון שהיה לי.

זרקתי הרבה דברים לפח... הרבה דברים שאפיינו אותי.

תכננתי איך לגרום לאקס החלאה לבכות ואז...

WWJD?

אלו רשי תיבות של משפט מאוד פשוט שליווה אותי הרבה.

מה ישוע היה עושה?

אני מאמינה.

אני אדם מאמין.

אני מאמינה באל שדבר שוב ושוב ושוב ושוב ושוב על אהבה.

אהבה וסליחה.

הוא סלח לאנשים שהרגו אותו ובגדו בו.

הוא סלח.

מה ישוע היה עושה?

הוא היה עושה שיימינג לבחור? לא.

הוא היה מנסה להתנקם בו? לא.

הוא היה מנסה להכאיב לו? לא...

ישוע היה סולח.

אז... WHAT WOULD JESUS DO?

הוא היה סולח. מחייך.

אז אני אשתדל לסלוח. לחייך. ולהתפלל בשבילו בפעם האחרונה שהיו לו חיים מאושרים.

אני אעשה את מה שאל והמורה שלי היו עושים.

סולחים וממשיכים הלאה.