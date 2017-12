12/2017

I feel the adrenaline moving through my veins

לא, אני חושבת שלא הבנת אותי.

אני לא רציתי את זה.

אני לא ביקשתי את זה.

לא ציפיתי שזה יקרה.

להפך לגמרי. שונה בתכלית כנראה ממה שאת חושבת.

זה פשוט קרה. אני חושבת שזה אמור לקרות ככה.

סליחה שאני כועסת.

זה פשוט שזו לא הפעם הראשונה שמשלים אותי ככה.

עאלק זה קרה שוב.

חחח.. התאהבתי בבחורה, עאלק זה קרה.

לא רק זה, היא גם מתנהגת כאילו שהיא גם אוהבת אותי.

"זכיתי לאהוב וחושבת עלייך".

כן אה?

אז מסתבר ש"יש לי כל כך הרבה אהבה שאני מקבלת

ואני לא רוצה אותה".

סבבה.

מקבלת.

עוד שקר?

ועוד שקר? אולי תרצי להוסיף עוד אחד לרשימה?

או אולי את העובדה שבאלך את האקס שלך?

מקבלת. סבבה.

הייתי מעדיפה שתגידי לי את זה מאשר שתשלי אותי ושאני אגלה את זה מהפאקינג בלוג שלך!

מצחיק שהחלטתי להבליג אחרי שאמרת לי שבמערכת יחסים עדיף להסתיר דברים מאשר להיות כנים.

רציתי לחלוק עלייך. כנראה שאם לא הייתי מבליגה זה לא היה קורה.

את בטח כועסת כי הסתכלתי לך בבלוג. סליחה(מכל הלב). באמת מצטערת(רציני). אבל רציתי לראות מה עובר עלייך.

אוי. אני זוכרת שאמרת לי משהו בסגנון "את מטומטמת כי את חושבת שאת לא שווה תשומת לב ושיחשבו עלייך ושיאהבו אותך" בקטע של אם את רוצה שיחשבו עלייך תתנהגי ככה.

אני לא מבינה מה הייתה מטרת המשפט הזה אם בתכלס, את מרשה לעצמך לשים עליי ז** כזה 8> גדול?!

חחח את אמרת שאני בין האנשים הכי מדהימים שיצא לך להכיר. משו בסגנון זין על העולם כי אני כן שווה וכ"ו..

איפה זה עכשיו? בפח?!

באמת חשבתי שזה יהיה שונה? כי גם לה יש בלוג? כי גם היא עברה דברים בחיים? אנשים בבלוג הם לא מי שהם באמת. אנשים הם מה שהם מראים מבחוץ. בין אם פחדנים, לחסרי ביטחון, להכל. הבלוג פשוט נותן הרגשת ביטחון בגלל שזה כביכול חסוי. לא יודעים מי אתה פה. מצחיק אותי שדווקא עכשיו אני לא מצליחה להעביר את הבלוג שלי ולמחוק את העוקבים שלי. אינטרנט מזדיין.

אני חייבת להפסיק עם זה.

עם או בלי א-מיניות אני נפגעת מאנשים שאני קשורה אליהם.

מסתבר שזה לא רק במין. זה גם ברגש.

הפלא ופלא.



עוד פוסט סופר עצבני שלי.

סליחה שהוא לא יותר אחר, כנראה שזה פוסט פרידה.

אנסה להתרחק מהמקום המקולל הזה כמה שיותר.

שונאת לחיות.

שונאת לא לחיות.

שונאת להיפגע.

שונאת לבכות. בעיקר.

שונאת אהבה.

שונאת את רוב האנשים.

אבל בעיקר מאוד מאוד לא אוהבת אותך עכשיו.

אפילו לשנוא אני לא יכולה לשים באותו משפט איתך. לבכות! זה מה שאת עושה לי!

















הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי צבעוני אדום , 9/12/2017 21:41





כינוי: צבעוני אדום

מין: נקבה

Google:

תמונה





הבלוגים הקבועים שלי

צבעוני אדוםנקבה