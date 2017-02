בלי לחפצן You are the best thing that’s ever been mine

2/2017

לפעמים אני בוכה. כלומר, רק בערבים.. או בעיקר בערבים.. לפעמים אחרי הצהריים.. זה נור תלוי מתי אני מתקלחת- שזה בד"כ בערב.. אני גומרת, ואז בוכה. לא משנה אם גמרתי ממנה או ממחשבה על מישהו אחר.. אני בוכה, מגעגוע אליה.. מה לעשות, מתגעגעת.. לא יודעת אם זה בכלל הגיוני לאהוב בנאדם בצורה כזו. אני יודעת שאבא שלי כן.. אני דומה לו יותר מידי בחיים. לדוגמא, ממנו למדתי לאגור הכל בפנים ואז להתפוצץ כשהכל כבר יותר מידי. בכל מקרה, תמיד אני בוכה, במקלחת, לפני שאני מורידה את המרכך מהשיער, אחרי שאני גומרת, וחושבת על- לעזאזל אני מתגעגעת אליה! איפה היא? למה היא מתאמנת כל כך הרבה? היא יודעת שזה נהיה לא בריא בשלב מסויים? היא מתאמנת בריא בכלל? כל התמונות שלה הן פשוט כשהיא מתאמנת אז אני כבר לא יודעת.. איך היא מרגישה? האם המצב שלה השתפר? איך היא ואבא שלה? איך היא ואמא שלה? האם אחותה מרגישה בסדר מאז הדבר האחרון שהאי סיפרה לי עליה? איך בצבא? הברכיים שלה עדיין הרוסות? והגב? על מה היא חולמת? זה עדיין רק סיוטים?

מה הדעה שלה לגבי המצב בישראל עכשיו? כנראה שממש היינו רבות על זה.. האם סוף סוף יש לה מפתח לדלת של החדר? אני שואלת את עצמי וחושבת לעצמי בערך חצי מהיום.. כשאני לא עסוקה בעבודה המחרפנת והחדשה שלי.. כשאני עסוקה אין לי שום דבר בראש חוץ מבאסה. אז אני תמיד בוכה, כשאני גומרת. גומרת מרגישה מועקה בחזה מבינה שאני עומדת לבכות שוב פעם ונותנת לזה להתפרץ כבר התרגלתי לרוטינה המבאסת הזאת של לגמור ולבכות אני בשמיים ואז נופלת ככה זה מרגיש- באמת.. אני לא חושבת שאני בכלל עולה לה לראש יותר. או שכן או שלא. לא יודעת. אולי.. מי יודע.. זה בערך פיפטי פיפטי- או שכן, או שלא. ככה למדתי בהסתברות בכיתה י"א. היא יפהפייה. היא נהדרת. אני מתגעגעת לריח שלה אני זוכרת שהיו ימים שכמה פעמים ביום היא הייתה נזכרת בריח שלי. לא הבנתי על מה היא מדברת.. איך אפשר לזכור ריח של בנאדם.. לא היה לי שמץ.. יש לי בושם- בושם יחיד במינו. כלומר, כבר לא מייצרים אותו. הוא הבושם האהוב עליי, ומכייון שהוא באמת הפך נדיר כל כך, שמרתי אותו רק לפגישות איתה. ועכשיו, אני לא מצליחה להביא את עצמי לבשם את עצמי עם אותו הניחוח. זה לא מרגיש לי משמעותי מספיק. למרות שניסיתי. הסתכלתי על הבקבוק ארוכות, ובסוף בחרתי בריח אחר, שגם אותו אני אוהבת, וגם, יכולה לקנות בטיסה הבאה שלי לחול. אני תוהה אם היא כבר סיימה את הטרילוגיה+ של חמישים גוונים של אפור. או שהיא עזבה את זה בצד. ממה שאני זוכרת, אם הספר טוב, קשה לה להניח אותו בצד. חבל שלא קראתי אותו.. או שלא.. אני לא אוהבת לקרוא סקס זה מוזר לי. או שאולי זה רק סקס של ספרים שמוזר לי- עם האובר פירוטים והשפה הגבוהה, או הנמוכה, שמוקצנת נורא.. וזה דיי מעצבן לקרוא על "גורד השחקים שלו שמתאמץ לפרוץ את שמיי העננים". אז לפני איזה חצי שעה, פלוס מינוס, בכיתי, כמו תמיד, חמש שניות אחרי שגמרתי. אני מתגעגעת אליה, לא אליה הסקס, אליה- הנביעה החמה.

