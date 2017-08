מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 8/2017 7/2017 5/2017 4/2017 3/2017 9/2016 1/2016 11/2015 10/2015 9/2015 8/2015 7/2015 6/2015



<< אוגוסט 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31





הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח RSS: לקטעים

8/2017

To the moon and back

אם המילה ״בולשיט״ הייתה בעברית, תחת ההגדרה של המילה היה אפשר למצוא דוגמה לשימוש: ״בולשיט זה לומר שזמן מרפא״. גם אני חשבתי, אבל אני אומרת לכם כבר מעכשיו בכדי שלא יעבדו עליכם - זמן אמנם מרפא שריטות על הבשר כפי שמייחסים לו, אבל אין לו יכולות ריפוי במקרים של שריטות שקופות, נפשיות. הזמן עובר וזה רק נעשה גרוע יותר. סבא שלי הביא לי ליום ההולדת תיקייה לאחסון דפים ובתוכה מחברת של קבוצת הכדורגל ברסה (״זה לעסקים״) ובין היתר מעטפה עם כסף. גם אמא שלי הביאה לי מעטפה עם כסף וברכה, אני שונאת שמביאים לי כסף. זה לא נעים, אין לך כסף לאכול ואת מביאה לי? עם כל השנאה שלי לכסף רצתי להפקיד את הכל בבנק. מיותר לציין שאת הברכה שאמא כתבה עבורי מעולם לא יצא לי לקרוא. אני יותר מדי בתחת של עצמי בחצי השנה שאני לומדת, הלימודים האלו קשים מדי - מתמטיקה באוניברסיטה זה לא המתמטיקה שבתיכון. אבל אני עמוק בתוך התחת של עצמי כבר מהזיכרון הראשון שלי בגיל 4. בתקופת הלימודים אני כל הזמן מצויה בטרום התקף זעם, או בלי שאני מבחינה בכך אני כבר בתוכו, נבלעת בין העצבים שלי ובוכה מגעגועים עזים למי שהיה פעם וכעת כבר לא. הוא מופיע לי פעם ב... בחלומות, כאשר אני מתחננת שיגיע, שישתף אותי מה קורה בעולם הלא גשמי בו אתה נפטר מכובד הגוף שלך ונותר עירום ממשכנך, עירום מהגופה שלך, עירום מכאבים ועירום מתאוות בשר ומין. שיגיד לי איך זה שם, איפה שהוא מבלה את התקופה האחרונה מאז שהתראנו בפעם האחרונה, כשהוא עוד היה בשר ודם ואני שדה. באחת השיחות שלנו, ארוכה ממש (כנראה ככה מרגיש ״זמן״ במתים, ״זמן״ במרכאות מפני שזו פונקציה הקיימת בעולם החי) - אם כי שנת חלום נמשכת שניות בודדות. שאלתי ״איך שם?״ - הוא טען שמשעמם שם שזה מוות.

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי בת הפאוור פאף , 3/8/2017 02:44