1/2017

אני משתדלת לקרוא המון, כי ככל שאני מתעמקת ומנסה להבין מדוע אני עוד לא חכמה כמו שהייתי רוצה, אני מתוודעת לכך שגם כל הפילוסופים והחכמים הגדולים היו קוראים עד צאת החמה. לא מזמן אפילו קראתי על מישהו שהיה קם בארבע בלילה כדי להספיק לקרוא. אופציונלי בתנאי שאזכה למחייה סבירה.

בכל פעם שאני חושבת על דברים כאלה אני נזכרת באנשים כמו עינבר מהצבא, שהיא חברותית ואחלה אבל ללא הרבה חיים. אני מקווה לא להיות כמוה.

כשאני רואה את גיא אני נמלאת השראה לעשייה, נותנת דרור למחשבותיי וליבי מסנוור ורוצה לתת ללא גבולות. אני כל כך גאה בו על השינוי הגדול שהוא עשה בתחילת השנה, וכעת חייו גדושים מחוץ לצבא, בעבודה, בלימודים לפסיכומטרי ובאימונים. כשאני מבקרת אותו בעבודה הוא תמיד נראה מרומם, מחוייך וכיפי גם אם המשמרת מבאסת, וכשהוא לובש חולצה צמודה אני נמלאת פנטזיות.

אתמול הוצאתי גימלים ובילינו יחד כל היום. בבוקר למדנו ביחד, אחר כך הכנו אוכל מוזר ומשגע, חטפנו תנומה והוא הלך לעבודה. עכשו לי יש מה ללמוד ממנו בתחום ניהול הזמן. מודה שהתרשלתי לאחרונה; בזבזתי הון כספים, הזמן התבזבז ולא עשיתי דברים כראוי. הוא אפילו עושה לי חשק להתאמן, כנראה לראשונה מאז תחילת יחסינו. שנה וחצי, ובכל יום אני אוהבת אותו יותר.

ובמעבר חד מאוד,

אתמול קיבלתי אסמס מבחור שחושב שהגיע הזמן שנהיה בסדר. it was my ex, ואני הסכמתי. במשך כל הזמן אני עוד מלאת חרדות שיש לו משהו אליי. שאלתי על מה הוא רוצה לדבר, אבל הוא רק אמר שהיה לו קשה לעשות את זה, אבל אם אין בי רצון, הוא בסדר עם זה. התחושה שלי היא שמשהו פה לא נסגר; הוא מתגנב למחשבותיי יותר ממה שאמור להיות. הצפתי את כל התקופה הזו עם האגו שלי, מגיע לי יותר טוב וכו'. אבל כעת התחושות הן שלא הסתדרנו, ובכל זאת, בסוף זו הייתי אני שקטעתי קשר של שיחות טובות. זה פשוט לא התאים ואני רציתי להמשיך הלאה. אחרי שנפרדנו קוננו בי כמה מחשבות: האחת, לתקן את כל מה שהיה במהירות. השנייה, למצוא בחור חדש ומהר, שאיתו אוכל לתקן את הטעויות במערכת היחסים, ונמשיך כרגיל. והשלישית, למצוא בחור מהר כדי שהוא יבין שאני לא פנוייה. הוא באמת לא עזב אותי.

אולי לא הייתי ברורה מספיק.

עם בייב שלי באמת תיקנתי הרבה טעויות; שהיו קשורות בי. היה טפשי מצידי לחשוב שפרידה פירושה מטה קסמים. כל עולמי נחצה לשניים ומתוכו יצא עולם חדש, אבל העבודה הייתה מרובה. הוא הציב לפניי מראה, תמיד היה סבלני וקשוב, היינו מדברים שעות אל תוך הלילה, מציגים נושאים מגוונים ומגבשים דעות נחרצות, משתפים אחד את השני בדברים כמוסים.

לא רציתי להיות תלוייה כמו בקשר הקודם. אבל התחושה שונה. מבלי משים, תווינו את חוטינו אחד בשני, טפטפנו רגשות אחד לשני, וכעת נפשותינו רקומות אחת בשנייה. נפשי משתאה לנוכח הקשר המיוחד, וההבנה השקטה שאתה מעניק לי בכל יום. ואני לא זקוקה לפסיק יותר;

אז למה להיפגש?

כעת, כשאני שרוייה בכתיבה על האהבה אינני מבינה. אבל השארתי כל כך הרבה דברים שם, שבמבט לאחור אני שמחה שאין לי קשר אליהם. ואולי צריך להציץ שוב?