Dejame pasar Dejame gritar Insondable ruptura No se puede curar Tenemos que aceptar que es asi Dejarte explicar Dejar de respirar Me parece inútil Nada va a cambiar Tenemos que aceptar que es asi Dejarme extrañar Dejarte evitar Dando el primer paso Y tal vez confesar Tenemos que aceptar que es asi No te entiendo a ti Ni me entiendo a mi Todo tan lleno de ego Que ya me hundí ?Porque es que tiene que ser asi