11/2017

יום שני 20/11

בוקר אוררררררר

קמתי בעשר.

מרגישה טוב לשם שינוי. היום יש הרבה דברים לעשות בבית, וגם בחוץ

עכשיו אני אוכלת ואלך להתארגן לסידורים בחוץ.

אני מעלעלת בבלוגים הקבועים שלי וזה מעצבן אותי שיש בלוגים שאני קוראת בהם קבוע והם החליטו להפוך אותו לפרטי אז אני רואה את השורות הראשונות של הפוסט אבל לא יכולה לקרוא את ההמשך (רואה וורוד?? כן כן, אני מתכוונת אלייך, why you pushing me away?! ). אני אפילו לא יודעת אם אני מורשת או לא כי ישרא בלוג זבל ותמיד מכניס אותי לכתיבת פוסט חדש.