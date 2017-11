נהנהנהנהנהנהנה

11/2017

אז מהיום לתקופה מסויימת אכתוב בבלוג את הלו"ז שלי, בעיקר כי זה תרגיל שאני עושה עם הפסיכולוגית כדי לעזור לי ללמוד לסדר את היום שלי אבל גם כי זאת פלטפורמה טובה לשמירת דברים כאלה, אח"כ אפשר לדפדף ולעשות השוואה גם.

אני אמשיך לפרסם גם את השטויות הלא קשורות שלי, ותודה על מי שהגיב לי על הסוגייה של הרפואה המשלימה לעזרת הפרעות מצב רוח, אני אשב לעבוד על זה בקרוב בע"ה.

אז היום כרגע נראה אצלי ככה-

בסביבות שמונה קמתי ונזכרתי שיש לי פסיכולוגית. קמתי, התלבשתי והכנתי לעצמי שוקו. רציתי גם דייסה אבל הקווקאר נגמר ): אז החלטתי לעזוב את זה ולקנות לעצמי כבר משהו בחוץ. ניקיתי אצל החתולים ויצאתי החוצה בסביבות תשע ורבע.

בחוץ לא חיכיתי הרבה זמן לאוטובוס. מה שכן כרגע ממש פקוק בעיר אז הנסיעה לקחה קצת יותר זמן מבדרך כלל. הגעתי לאזור התחנה המרכזית, הצצתי קצת בחנויות ומשכתי כסף. הלכתי לתחנה המרכזית, ניסיתי שם לקנות לעצמי פוקצ'ה אבל לא הצלחתי כי המאפייה היא כישלון, ויתרתי והחלטתי לקנות משהו בעיר של הפסיכולוגית, הלכתי לעלות לאוטובוס הבינעירוני, השעה הייתה עשר.

איזו 40 ד' נסיעה באוטובוס שביליתי בהאזנה לשירים של לאב לייב ונמנום (לאן הדרדרנו). אה, והצטרפתי לקהילת שונאי אוכלי הקלמנטינות.

כשהגעתי לתחנה המרכזית בעיר של הפסיכולוגית, הלכתי לקנות לעצמי כריך באחת המאפיות היותר אהובות עליי (למה אין מאפיות כאלה בעיר שלי ): ), זללתי אותו בדרך וב-11 כבר הייתי בפגישה אצל הפסיכולוגית.

עשינו את הפגישה, שהייתי בסדר ברובה אבל לקראת הסוף כבר התחלתי ממש ממש להתעייף. אחרי הפגישה הלכתי לשלם אצל אחראית הסניף שאני נפגשת בו אצל הפסיכולוגית ופטפטנו קצת, בסביבות 11:15 בערך הלכתי חזרה לתחנה המרכזית. בדרך התקשרתי לאמא שלי שעכשיו נורא רוצה לדעת אם אני בהריון. בינתיים אני לא, הערכה הביתית יצאה שלילית. בשלושתן. היא שלחה אותי לעשות בדיקות דם. YES DOC. אה וכמובן דודה שלי הייתה חייבת להמצא שם ולציין שאוי, גם לה הייתה דחייה מבשר כשרק נכנסה להריון! oh how great. יש לי כבר שמות לתינוק המדומה, can't wait. על הדרך אמא גם הזכירה לי שהיא טסה היום (שוב) למוסקבה אז שלא אשכח לדאוג לאבא. אוקי דוקי.

אניווי בדרך קניתי סופגנייה (שהייתה לי טעימה ולא עשתה לי בחילות אז יאי) ונכנסתי לקניון כדי להתפנות, אבל גם כדי להתפתות, והתפתתי לעיתון החדש של לאישה בסטימצקי ומגזין הבריאות מנטה. ועוד איזה ירחון שנקרא "מגזינה", נראה לי מעניין אז החלטתי לנסות, אבל בינתיים לא התרשמתי ממנו יותר מדברים שאני יכולה לקרוא באינטרנט.

לקראת 12 תפסתי אוטובוס חזרה לעיר שלי. עוד לאב לייב ונמנומים. ניצוצות שנאה לשווארמה וקלמנטינות. בחיי שנראה לי שמישהו זלל המבורגר באחד המושבים ):

בסביבות אחד כבר הייתי בתחנה המרכזית בעיר ותפסתי אוטובוס, שבאיזה שהוא שלב עשה תפנית לא צפוייה כי מסתבר שהוא שינה מסלול בגלל עבודות תיקון הדרכים בעיר. הוא עשה פנייה לדרך פקוקה. סמעק.

אז הגעתי לתחנה שקרכלשהוא, עשיתי אחורה פנה, מהר מאוד חזרתי למסלול המקורי. קניתי ירקות ופירות.

בשתיים ועשרים כבר הייתי בבית.

אכלתי דגנים וישבתי לכתוב את הפוסט הזה. אני מתה לישון אבל יש לי משמרת בעבודה

המשך יבוא.