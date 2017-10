10/2017

עדכונים אקראיים מהזמן האחרון ומשחקי סמאטפון

"נגמר התירוש לקידוש" "טוב, תביא את הקולה" הבית החדש כבר די מסודר, נשארו כמה דברים לעשות אבל נכנסים ומרגישים כבר כמו בבית. בחמישי בערב אירחנו כמה חברים לערב משחקי קופסא וקיבלנו פידבקים חיוביים עליו (: עדיין מרגישה כאילו אנחנו משחקים ב"בית". בכל אופן אני חושבת שאחד הדברים שהכי מפריעים לנו כרגע זה העובדה שאין לנו אינטרנט נורמאלי, הוא כל הזמן מתנתק ובגלל תקופת החגים כבר חודש שני אנחנו משתמשים בעיקר באינטרנט של הנייד וזה מאוד מעצבן. משחקים! בגלל שאין כל כך וויפיי בבית ואני יותר על הנייד אז כל המשחקים שאני משחקת בהם כרגע הם דרך הנייד, אפילו את סימס קצת נטשתי. אלו המשחקים שאני משחקת בהם כרגע: love live! school idol festival

נאמנה למשחק הזה כבר כמה שנים ונהייתי טראש מכורה אליו. אח. יש לי פרופיל באתר המעריצים של המשחק school idol tomodachi למי שרוצה לעקוב אחריי או שאני אחריו. lovestruck



גם על המשחק הזה כתבתי בעבר, משחק של ויז'ואל נובלס מאוד ממכר שאני משחקת כבר כמה חודשים טובים ונהנת ממנו מאוד. כמו תמיד כדי להגיע לחלקים העסיסיים צריך להשתמש בנקודות בתשלום, וכבר הספקתי להוציא עליו איזה 500 שקל (למורת רוחו וייאושו של דור), ואני לא בטוחה איך אני אמורה להרגיש לגביי זה. בכל אופן, הנה הזהרתי אותכם, תחליטו בעצמכם אם אתם נופלים לאותו פיתוי כמוני. Is it love? Ryan



למכורי 50 גוונים של אפור מאיתנו (וגם לאלו שלא), עוד ויז'ואל נובל סקסי במיוחד שהתחלתי לשחק לאחרונה. לעומת לאבסטרוק, ששם אומנם צריך לשלם כסף כדי לזכות לקרוא את החלקים העסיסיים יותר (שמוסיפים הרבה לסיפור אבל לא חובה כדי להנות ממנו), אבל לפחות אתה מקבל פרק בגודל סביר כל פעם שהתמלאו לך מחדש הכרטיסים- פה אתה חייב לחכות יום שלם כדי להתקדם בכמה משפטים, והונסטלי אני חושבת שזה קצת הורס מהמשחק. במקרה הטוב אנשים באמת יקנו כדי להתקדם בסיפור מהר יותר, רוב השחקנים כנראה פשוט יכנסו למשחק יומיומית כדי לקבל את קצת המשפטים שלהם ולהמשיך הלאה בחייהם, וכל השאר פשוט יתייאשו וימחקו את האפליקציה, כנראה ימנעו מלהוריד עוד משחקים של היוצרים האלה בעתיד (פי כמה שהם ממש לא עוצרים מעצמם מלמרוח ולמרוח, כאילו מדובר באשכרה ספר). עם זאת, מלבד החסרון הגדול והמשמעותי הזה, המשחק באמת טוב, הגרפיקה מדהימה והסצנות "הסודיות" באמת לוהטות. אני חושבת שהם צריכים להציע גרסת פרימיה חינמית ואז להציע לרכוש את כל המשחק בתשלום, מאשר למרוח ככה את השחקנים, זה יעבוד טוב יותר. אני הייתי שוקלת ברצינות לקנות, בכל אופן, ריאן ממש עושה לי את זה cocoPPa play



משחק אופנה מאוד חמוד שאני משחקת כבר כמה זמן וקצת נמאס לי ממנו לאחרונה. בגדול זה משחק גאצ'ה-קליקס-גרידינג כזה, מעצבים את הדמות הדוגמנית האישית והולכים "לעודד" דמויות של שחקנים אחרים ובכך משיגים חפצים שאיתם עוברים קווסטים שיכולים לתת עוד דברים לעיצוב הדמות וכן הלאה. יש גם איוונטים שהם מאוד נחמדים אבל יותר מדי קשים לטעמי, מהבחינה שהם דורשים יותר השקעה ממה שאני מעוניינת לתת. אין באמת מה לחשוב במשחק הזה, רק ללחוץ ללחוץ וללחוץ. עוד חסרונות: זמני טעינה ארוכים, קשה מאוד להשיג חפצים, הרגשה שרק שחקני פרימיום באמת נהנים מהמשחק במלואו (ומשלמים על זה יותר מדי). יכול להיות נחמד לילדים או לרגעים של שעמום שצריך להתעסק במשהו ביד אבל לא להשקיע יותר מדי מחשבה ותשומת לב. יש סיכוי גבוהה שאמחוק אותה בקרוב tho.

bubble witch saga 2



לכבוד רוח ההאלווין הקרב ובא (ולמי אכפת שזה פגני\נוצרי אנערף), משחק בועות חמוד מאוד. לא שיחקתי בחלק הראשון אבל אני מאוד מרוצה מהגרסא הזאת בינתיים. יש הרבה פיצ'רים שמוסיפים לחווית המשחק ואפילו אפשר להתחרות עם חברים ולכסח להם את התחת. כמו כן אפשר לעצב את הבית שלכם (מן פרופיל אישי שגם משקף את הרמה), לשחק כל מיני קווסטים וסטייג' מיוחדים ולקבל כל מיני פרסים שעוזרים להתקדם בעיצוב הבית או המשחק עצמו. אה, והאנימציה מקסימה. מאוד ממליצה. jimi-kare: my quiet boyfriend



עוד ויז'ואל נובל מקסים, מבוסס על קליקים אבל מאוד קליל וחמוד. מסיימים עם 4 אפשרויות שונות. למרות שזה טופ שונה לגמריי מריאן, נאו הוא ממש חמוד!