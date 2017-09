9/2017

אני אפילו לא יודעת מה עובר עליי, פשוט רוצה לקמט את כל הרגשות שלי לכדור ולזרוק אותו לפח האשפה הציבורי הקרוב.

היום עשיתי גוונים בשיער פעם ראשונה בחיי, נראה נחמד. אני חושבת גם לעשות עוד עגיל באוזן ולהשיג עדשות צבעוניות. It's my time to shine

שוריק זכה היום לחול להתפלש בו, קראתי שאוגרים אוהבים את זה. הוא קצת פחות פוחד ממני אבל עדיין נרתע ומנסה לברוח כשאני נוגעת בו או מרימה אותו (לצורך ניקוי וסידור הכלוב...). מקווה שמתישהו הוא ירגיש יותר בטוח לידי~