8/2017

ביום חמישי גירדתי את עצמי מהספה אחרי לילה ללא שינה, התקלחתי, התלבשתי, התארגנתי ויצאתי בסביבות שבע בבוקר לתפוס אוטובוס לירושלים. מה היו ענייני בירושלים אתם תוהים? ובכן, היה לי כנס אנימה שבו התפקדתי כחלק מהסגל (:

אומנם לא ישנתי לפני אבל מצבי לא היה כה גרוע מחלק מהסגל שהגיע להקמה בלילה... וזה הכל בהתנדבות. יאפ. מה לא עושים בשביל עשייה חברתית? אני אישית גם התכוונתי להגיע להקמה יחד עם דור, אבל בגלל שאני כבר שבועיים משלשלת וחיה בייסיקלי על לחם ומים, החלטנו שעדיף לי להישאר בבית ולנוח, ופשוט להגיע לקראת הפתיחה. אומנם לא יצא לי לישון אבל אני מאוד שמחה שנשארתי ויצא לי לנוח (ולשלשל עוד קצת להנאתי).

הכנס עצמו עבר די בנעימים אני חושבת, כן היה מעייף ולא קל אבל היה לי איך להעביר את הזמן ופשוט לא חשבתי על כל השאר, הייתי די ממוקדת במה שקורה. גם הצטיידתי בקל בטן שלקחתי כל כמה שעות ומאוד הקל עליי לתפקד. יצא לי אפילו לטייל בדוכנים ולקנות לי ולדור כמה דברים נחמדים. אומנם אנחנו צריכים לחסוך אבל אני מרגישה שכל הקניות הקטנות וה"מיותרות" האלה מחזיקות אותי קצת שפוייה כשמכל עבר יש ריחות של אוכל שאני מתה לאכול ואנשים יושבים ואוכלים לידי דברים שאני יכולה רק לפנטז עליהם. אני לא רוצה להישמע מסכנה, אני לא, אבל הזמנים האלה בהחלט מבאסים מאוד. אז אני מתנחמת במשחקים, בקניות ובעבודה (ככל יכולתי, אני מתחילה להתעייף די בקלות כבר) בשביל להדחיק ולשכוח את הרעב. אני חושבת שזה די מצליח. כמובן, לפעמים אני פשוט נשברת ומתחילה לבכות, אבל ברגע שיוצא לי להוציא את התסכול החוצה זה עובר לי ואני ממשיכה הלאה בחיי. אמא שאלה למה אני לא הולכת לגסטרולוג ולרופאת המשפחה בקשר לזה, והאמת היא שאני פשוט כבר דיי מיואשת מהמערכת הרפואית ויודעת שאין כל כך מה לחפש אצלה במצב שלי, לא עד שעובר חודש לפחות. אחרי חודש אני חושבת שיהיה על מה לדבר עם רופאים, לפני זה אני חוששת שהם פשוט לא יבדקו את המצב מספיק ברצינות, יתנו טיפול שעלול רק להזיק או אפילו ללא טיפול וללא אבחנה. חוץ מזה שמי יודע, אולי זה יעבור עד אז. מה שכן אני באמת צריכה לקחת השלמה תזונתית כל שהיא, כי לחיות רק על לחם (שגם אותו אני משלשלת) לא הולך לעזור לי. אני חייבת תוספות כל שהן שיספגו כמה שאפשר בקלות ובמהירות, רצוי *לפני* שאני אתחיל להיות בסכנה לתת תזונה מכל הסיפור הזה (ועד כמה שאנסה להכחיש, אני יודעת שאם המצב ימשיך אני עוד אסיים שם, אני כבר שמה לב שאני מאבדת משקל כי אני לא אוכלת מספיק).

well, that aside.

לקראת ערב הכנס כבר יצא לי להירדם על שולחן המודיעין שעליו הייתי אחראית עם דור (דור היה האחראי ואני הייתי העוזרת אחראי), ומכיוון שרוב הקהל או הלך הביתה או נכח באירוע קוספליי והרצאות, אז נתנו לי לנמנם איזה 40 דקות. לקראת הסוף סידרתי קצת את הדוכן מודיעין וחילקתי שאריות אוכל למתנדבים וסגל, דור סיים עם סידור הציוד של מודיעין ושנינו הלכנו לבית המלון שהזמנו. היינו עייפים ולדור כאבה הרגל, אבל סה"כ מרוצים. פגשנו הרבה חבר'ה טובים שלא יצא לנו לראות הרבה זמן וגם הופתעתי לטובה מהרבה אשדודים שהגיעו לעזור ותרמו את חלקם בסגל (פחות מחודש בלבד אחרי שהרימו כנס ראשון של אנימה באשדוד! סחטיין!!).

בדרך למלון עברנו בהרבה רחובות מהממים של ירושלים. כשחשבתי בעבר על ירושלים, תמיד עלה לי לראש דברים כמו הכותל והעיר העתיקה, וזהו. לא חשבתי שיש לה עוד כל כך הרבה מה להציע. כשהגענו למלון ועשינו צ'ק אין, נכנסנו יחד לאמבט חמה ונעימה, וכשהתלבשנו בבגדי השינה שלנו החלטנו שצריך מתישהו לבוא לפה לחופשה יותר רצינית ולעשות טיול לעניין. בחדר שלנו מצאתי ספר של המלון עם כל מיני מסלולים ואטרקציות למטיילים, זה מאוד הדליק אותי ועכשיו אני כבר חולמת על הפעם הבאה שיצא לי לבוא ולסייר בעיר הזאת.

נכנסנו למיטה ונרדמנו די מהר. בהתחלה היה רעש של מוזיקה רחוקה שהפריע לי מאוד (יש לי רגישות מסויימת לבאסים, כנראה פיצוי על כך שאני לא שומעת כל כך טוב צלילים גבוהים), אבל בסופו של דבר נרדמתי וישנתי מעולה.

בבוקר יום שישי קמנו והתארגנו, הלכנו לאכול ארוחת בוקר במלון. לצערי הרב, כמו יום קודם, נאלצתי להסתפק בלחם לבן ומים בלבד. אבל היי, היו להם אחלה לחמניות. אחרי זה הלכנו לעשות צ'ק אאוט ופנינו דרכנו לחנות שמצאתי באינטרנט, הגלרייה לספרות. אני חושבת שזאת חנות חלומותיו של כל תולעת ספרים באשר הוא... בכניסה מוצגים מספר ספרים שמוצעים בחמש שקלים, וכשאתה נכנס לתוך החנות, אתה מגיע קודם כל לחדרון הפרונט לא גדול אבל מוקף ספרים. כמו ספריות של פעם. אח"כ אתה קולט שלט, "להמשך החנות לרדת למטה..." אתה יורד לקומת מרתף, והנה עוד ספרים. פתאום אתה פונה, אתה מוצא עוד חדר שלם של ספרים. ואז שאתה מסתובב בחדר, אתה פתאום רואה כניסה לעוד חדר ספרים! ועוד חדרון ספרים! בכל מקום ספרים! אתה הולך למדפים להסתכל, ומגלה שמאחורי שורת הספרים שאתה בוחן, יש מאחורה עוד שורת ספרים, בנוסף לספרים שנערמו כבר על שתי השורות כי לא היה כבר מקום לאן לדחוף אותם. יש הכל מהכל, מרומנים עד למדעים, ספרות ועיוני, קומיקסים ועיתונים ופוסטרים, וכולם במחירים מאוד אטרקטיביים ומזמינים. אם חשקה נפשכם באיזה ספר של הוצאה ספציפית וישנה מהעבר, זה המקום להחפש אותו בו. רוצים ספר קצת יותר חדש אבל לא במחירים של רשתות הספרים? אפשרי למצוא גם אותו פה, ראיתי המון ספרים כאלה. גם יש בכל מיני שפות- עברית, אנגלית, אפילו סינית. מקום מדהים מדהים מדהים, מוקד עלייה לרגל חובה לכל אוהבי הספרים.

אני מאמינה שבילינו בחנות כשעה שעתיים בערך? מיותר להגיד שיצאנו עם כשישה ספרים, פשוט כי אי אפשר היה לסחוב יותר. כמו תמיד הוצאתי החוצה המון ספרים שרציתי ונאלצתי לשבת ולבחור ): אבל אני מרוצה מהשלל שחזרתי איתו (:

אחרי השופינג המטורף הזה, הלכנו לשוק בצלאל שהתקיים ממש לידנו. המון דברים מדהימים מעשי ידיהם המוכשרות של היוצרים. הונסטלי, יש לי רגשות מעורבים בשווקים כאלה. מצד אחד אני מוקסמת וממש שמחה להסתובב בהם, מצד שני אני לרוב לא קונה כלום. אני חושבת שזה כי בשווקים כאלה, האומנים מכוונים לקהל כמה שיותר רחב, על כן הם מפספסים את הקהל שיש לו טעם ספציפי (כמוני). אני כן קונה בכנסים של אנימה ומד"ב, ומה שאפשר אז במחירים מוזלים אונליין... בכל זאת, גם אצלי הכסף לא צומח מעציצים

אחרי שסיימנו לשוטט בשוק האומנים של בצלאל החלטנו שהגיע הזמן לחזור לתחנה המרכזית, לקחת אוטובוס הביתה ולנוח. בדרך קנינו לי שתי חלות ענקיות באחת המאפיות שקרובות לשוק מחנה יהודה, מאוד טעימות, עבורי הן אוכל נחמה. הגענו למרכזית ותוך עשרים דקות בערך הגיע האוטובוס שלנו, עלינו ואחרי שיחה קצרה נרדמנו עד שהגענו לאשדוד. באשדוד קניתי לעצמי עוד קצת לחם, שיהיה לי לשבת-ראשון, וחזרנו הביתה לנוח.

אני לא זוכרת אם כתבתי כאן או לא, אבל אני ודור שכרנו דירה והתחלנו לשפץ אותה. יותר נכון, ההורים שלי ודור התחילו לשפץ אותה, כי אני מבלה את רוב זמני במנוחה ושינה, מתאוששת מהכנס והטיול בירושלים.

בבית כבר הפסקתי לקחת קל בטן ובשבת בבוקר איך אומרים... הברז נפתח... מה שכן ברגע שאין מה להוציא יותר אני מרגישה מעולה, רק תשושה קצת אבל מתפקדת ושמחה סה"כ (טוב, מלבד הפעמים שאני נזכרת שאני רוצה לאכול המבורגר עסיסי עם חמוצים ואוישששששששש לא יכולה!).

וול, כולי תקווה שהמצב עדיין ישתפר, כי אני גם רוצה לעזור (ולאכול כמו בן אדם), אבל אני פשוט עייפה כל כך ......

ועוד מעט מגיעה הדודה, כדאי שאתחיל להתפלל!