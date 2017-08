נהנהנהנהנהנהנה

8/2017

מה לא הייתי עושה עכשיו בשביל מעט בגט עם עוף מכובס!

סאגת הרעב נמשכת, עד מתי???

ויש לי מחר עוד משמרת בעבודה חדשה. איך אשרוד את זה אני כבר לא יודעת, מקווה שאקום בבוקר עם כוחות שלא ידעתי שיש בי. וזה כל כך מגוחך זאת כולה משמרת של 3-4 שעות ואני לא יודעת מה יהיה lol.

I Am just so damn tired and hungry!

Argggg

Literally a shitting situation.

עריכה: אבל מרגיש לי חשוב להבהיר, מבחינות רבות מצבי השתפר. אני כבר לא במקום שהייתי בו מלפני כמה חודשים. אני אומנם מתהלכת עצבנית, רעבה וכואבת לי הבטן מדי פעם, אבל קיבלתי כוחות חדשים להתמודד עם סיטואציות לא נעימות ולהמשיך הלאה. אני מקבלת חזרה את בטחון העצמי שלי שהשארתי איי שם בילדות, את השאיפות שלי ואת החלומות שלי, וזה לדעתי אחד הדברים הכי חשובים בטיפול בקשיים נפשיים- להפסיק להיות ולהרגיש ריקנית וחסרת תוכן או תועלת. אני מחפשת דירה שתהיה שלי (שלנו), אני הולכת ומנסה עבודה חדשה מבלי להרגיש שאני אוכלת את עצמי מרוב סטרס, אני מצפה בקוצר רוח לרגע שאפסיק להתקיים על לחם לבן, אורז מים ומעט טונה כדי לחזור להתאמן כי אני ר.ו.צ.ה. לא צריכה, לא חייבת, רוצה! אני, רוצה דברים. ומאמינה שאני יכולה להשיג אותם. אני רוצה בית משלי, עבודה, ללמוד ולעשות דברים, לתקשר עם אנשים. עצמאות, חופש אמיתי. אני לא יודעת מה שונה היום מבעבר, אבל עברתי את אחד התהליכים הכי מעצימים שיש בתקופה האחרונה, ואני חווה זאת הרבה למטפלים שלי, למשפחה שלי, לחברים שמדי פעם צצו והביעו התעניינות ותמיכה, וכמובן- לעצמי, שגם כשהייתי בתחתית והאמנתי שאני ה-אפסית שבאפסים וחבל על כל האוויר שאני מבזבזת- לא ויתרתי, ידעתי שאפשר להרגיש טוב יותר ולצאת משם, וכיוונתי לשם.

ואני יודעת, שזה לא לנצח, וסיכויים שלפעמים ארגיש טוב יותר ולפעמים טוב פחות. אבל אני גם יודעת שעכשיו, אני מוקפת באנשחם שאוהבים אותי ודואגים לי, ויעשו כמיטב יכולתם לתמוך בי. זה עוזר. ומעל הכל, יש לי את עצמי, שגם אם אני מרגישה רע- זה לא בהכרח הופך אותי לחלשה יותר, לפעמים החוזקות שלנו מתגלים דווקא ברגעים הקשים- רובנו פשוט לא שמים לב לכך או לוקחים אותם כמובן מאליו.

חבר'ה, אל תקחו אף פעם, אף אחד, כמובן מאליו, כולל לא את עצמכם.