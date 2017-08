סיקור המחזה דוקטור פאוסטוס של כריסטופר מארלו- תרגומו של מאיר ויזלטיר

8/2017

"be careful what you wish for" נוהגים לומר, והיצירה של מארלו מצליחה להמחיז בצורה יפה ומשעשעת באופן גרוסטקי אמירה מפורסמת זו.

המחזה מספר לנו על ד"ר יוהן פאוסטוס, איש אשכולות משכיל מאוד שחפץ בכוח. וכולנו יודעים, שהדרך הטובה והמהירה ביותר להשיג כוח בעולמנו הקטן והפשוט זה כישוף כמובן. ולמכור את נשמתך לשטן. וכשהשטן מבטיח את כל הטוב שבעולם שתבקשו (מלבד חיי נצח כמובן), לא הייתם סוגרים איתו את עסקת חייכם? (שאלה רטורית חבר'ה, אין צורך להרים אצבעות).

ד"ר פאוסטוס לא חושב פעמיים פה, ברור שהוא עושה את העסקה. הוא מקבל את מפיסטופלס השד ומשרתו של השטן כעוזרו האישי, והנ"ל מגשים את כל פקודותיו וגחמות ליבו במשך שנים. בהחלט החיים הטובים. עד הסוף המר בכל אופן.

במהלך המחזה אנחנו עוברים דרך שנותיו היפות של פאוסטוס, תור הזהב שלו, קוראים על הניסים והנפלאות, על הפרסום, על העושר הרב, על הכוח שכל אדם חולם, כולם שזורים בהומור גרוסטקי ואולץ טוב עם הרבה ירידות על הכנסייה הרומית, כמו שהאנגלים בעידן האליזבתני אהבו.

מי שקורא את המחזה ומכיר קצת מחזות אנגלים ידועים אחרים (וכולנו יודעים על איזה מחזות אני בדיוק מדברת), בוודאי ישים לב שיש משהו שמזכיר קצת את יצירותיו של שייקספיר. שזה לא יפתיע אותכם, מארלו ושייקספיר הם בני אותה תקופה (ומי שיודע מעט על העידן האליזבתני אולי כבר ניחש זאת בשורה שהזכרתי את זה). ולא רק זאת, יש סבירות גבוהה ששייקספיר הכיר את מחזותיו של מארלו ושאב מהם השראה, כמו כותבי מחזות רבים באותה תקופה.

בכלל כריסטופר מארלו, למי שלא מכיר, הוא דמות מאוד מרתקת. בנוסף להיותו כותב מחזות מוכשר, הוא עצמו היה משכיל מאוד ולמד באוניברסיטת קיימברידג' הידועה במלגה, ויש עדויות שאומרות שהיה אף סוכן כפול. עדיין, מעט מאוד ידוע על חייו של מארלו, שלא לדבר על מותו הטרגי שלו עצמו (נרצח בנסיבות לא ידועות, או שמה...?).

את המחזה הקצר והנהדר הזה זכיתי לקרוא בתרגומו של מאיר ויזלטיר, שאני בהחלט ממליצה. הוא תרגם את גרסא A של המחזה עם תוספות מגרסא B (אלו הגרסאות המוקדמות ביותר של המחזה שנמצאו, אך נכתבו כמה שנים אחרי מותו של מארלו, ועליהם מסתמכים רוב העיבודים המודרניים. המחזה המקורי שכתב מארלו עצמו לא נמצא, כנראה אבד לעד). לשני הגרסאות הוסיף הערות ופרשנויות שמאוד תורמות להבנת המחזה וההנאה ממנו. בסוף הוא אף מוסיף כמה נספחים משלו, שמרחיבות על מארלו עצמו וכמה פרשוניות והסברים לגביי המחזה וקורותיו. כמו כן יש גם תאריכים משוערים בחיי מארלו לצד אירועים אחרים שקרו במקביל, כדי לתת קצת מושג באיזו תקופה הכותב חי ופעל.