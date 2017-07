מלאו כאן את כתובת האימייל

7/2017

ויום בהיר אחד אני קמה

I'm unstoppable I'm a Porsche with no brakes I'm invincible Yeah, I win every single game I'm so powerful I don't need batteries to play I'm so confident I'm unstoppable today בימים האחרונים אני עוסקת הרבה בניקיון של הבית, והדבר התחיל להתבטא גם בחלומות שלי, רק עם שיפוץ קטן שהעלה לתודעה שלי שלא רק את הבית שלי אני זוכה סוף סוף לנקות- אלא את עצמי. כן, זה התחיל לקרות, השינוי מתחיל להיות משמעותי וגלוי לעיניי, והוא שונה מכל מה שאיי פעם דימיינתי לעצמי, אבל כל מה שאיי פעם באמת רציתי. בחלום אני מוציאה את הגיטרה הישנה שלי, שצבועה בכחול בחלום (בחלום אני מקבלת מחשבה שאני צבעתי אותה כך בילדותי), להחליף לה מיתרים. אני מגלה אותה ישנה, מוזנחת, מתפרקת. כבר לא ניתנת לנגינה ובכל פעם שאני מנסה להחליף לה מיתרים זה נכשל. ממש כמו הניסיון שלי לתקן את עצמי של פעם. הגיטרה גם, היא חפץ שיש לו קשר משמעותי לילדות, רצון שלי שהוזנח ולא טופח, בין אם באחריותי ובין אם באחריות הסובבים אותי. רצון שמייצג את האכזבה הכי גדולה שלי מהעבר שלי. בתקופה בה הייתי אמורה לפרוח ולהפיק מנגינות יותר ויותר יפות, התפרקתי. במשך כל כך הרבה זמן ניסיתי לתקן נואשות את הנזקים, לנסות לגרום לעצמי אולי בכל זאת לנגן, ובכל פעם שנכשלתי הרגשתי שאני רק כישלון. אבל לא עוד. במקום להרגיש רע עם הגיטרה שלא ניתנת לתיקון, בחרתי להבין שזהו סופה. זהו, זה הסוף. לכל דבר יש סוף, נכון? גם לילדות. אני לא ילדה עוד, אני לא צריכה שידאגו לי יותר, אני לא צריכה להיפגע יותר בגלל אחרים. אני חזקה. גם אם זה קצת, גם אם רק עכשיו, עכשיו זה כל מה שמשנה באמת. העבר לא רלוונטי יותר, העתיד לא משנה לי כרגע, אבל עכשיו אני לא אתן יותר לקטנות להוריד אותי למטה. אז הלכתי וזרקתי את הגיטרה. פשוט ככה. תהיתי לעצמי, האם ארצה לנסות להשיג לעצמי חדשה ולנסות שוב? יכול להיות, אבל כנראה רק שאעבור לגור עם דור. כשהתעוררתי, הבנתי שלמרות שהעתיד לא משנה לי כרגע, אני כן מתעסקת בו כמו כל בן אדם. אבל הפעם העתיד שלי מלא תקווה, אני רואה בו התחלה חדשה עם הבן אדם היקר לי. אני לא יודעת מה יהיה, איך נסתדר, סביר להניח שגם כשזה יקרה אחווה את האכזבות והנפילות שלי- אבל אני. עם הילדות. גמרתי. ביי. עכשיו אני מבינה, שמה שקובע זה לא מי שהייתי. אלא מי שאני בוחרת להיות עכשיו. ועכשיו אני בוחרת להיות בלתי ניתנת לעצירה (עד כמה שהגבול האנושי יאפשר לי p: ). שלא תטעו, אני עדיין מרגישה רע לפעמים, ועדיין המוח שלי גורם לי לחלום על דברים רעים. אבל אני מוציאה להם אצבע שלישית, נסו אותי כלבות. -פה אמור להיות הקליפ של השיר בתחילת הפוסט אבל מכיוון שאני כותבת אותו מהנייד ולא מצליחה לשים אותו פה ממגבלות טכניות, אתם מוזמנים לדמיין או לחלופין לפתוח אותו לעצמכם- (מעניין מי התותחים שיקנו מתישהו את ישרא וסוף סוף ישדרגו אותו לאפליקצייה חברתית ראוייה לשמה).

נכתב על ידי , 25/7/2017 09:26