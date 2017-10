10/2017

אמ...

מאמר מעניין

12Reasons Why Logical People Lead Better Lives (In A Generation Where “Passion” Is At A Premium)

מתוך הבלוג: https://thoughtcatalog.com/brianna-wiest/2015/06/12-reasons-why-logical-people-lead-better-lives-in-a-generation-where-passion-is-at-a-premium/