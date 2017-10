10/2017

"אין אהבה היום. רק כסף."

אמ...

אם תתאהבי במישהו ותגלי שיש לו חובות כספיים, או שאין לו חסכונות,

אז כל האהבה שלך תעלם ותעזבי אותו?

בסדר, אז האהבה לא תעלם, אבל עדיין תעזבי אותו (ולהפך)

אז נכון... שמצד אחד זה נשמע שטחי, אבל מצד שני.. זה גם מראה הרבה על הבנאדם

שלא ידע להתנהל נכון כלכלית ולחשוב לטוווח הארוך ולחסוך וכו'



ומצד שלישי.. כמובן שצריך לשמוע מה הסיבה שהגיע לכך, אולי זו סיבה הגיונית,

כמו נפל בעסק או משהו אחר. (ומי פותח עסק אם אין לו מושג בעסקים?)



צריך לבדוק את העניין.

אבל עדיין, כסף יכול לגרום לפירוק קשר/נישואין.

אני לא ידעתי שכסף זה כזה אלמנט חשוב בהכרויות/ נישואין.

כאילו.. אין יותר "אהבה מנצחת הכל"?

או שרק בסרטים זה עובד... :O

(כנראה שאהבה זה לא מספיק כדי לחיות פה.

ושאהבה לא תחזיק קשר זוגי או חתונה.)



רק בסרטים ובאגדות הנסיך מהארמון יתחתן עם לכלוכית החסרת כל.

במציאות- זה לא יקרה.

לא משנה כמה יפה ועדינה וטובת לב היא תהיה.

אז מספיק להאכיל אותנו אגדות מטופשות.

בכל סיפורי הילדים אשמים וכל הסרטים המצוירים, הסרטי רומנטיקה והרומנים.

במציאות- זה לא יקרה.



חח הבלוג מדרדר מרגע לרגע :P

נ.-ב אז נכון שאהבה לא גוברת על הכל.

אבל חשבתי שלפחות אהבה מנצחת את הכסף.

אז- חשבתי :P

So I say a little prayer

And hope my dreams will take me there