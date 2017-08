8/2017

מה כבר בקשתי?

מזגן בחדר?

כנראה שלא אכפת לו לטכנאי הזה שאני אזיע... :O



למה להרגיש נעים כשאפשר להזיע כמו בטבע?? :P

איזה זבל... אמר שיבוא השבוע ולא בא.

מזה דייט? אני לא מבינה... אני צריכה לחכות שהוא יזמין אותי לדייט?? חוצפן.

אין לו מילה!

כל הטנכאים אין להם מילה... חארות.

עוד מעט נגמר הקיץ... פשוט לא להאמין!

ומישהו תפס לי את החנייה בבוקר.

(זה מטריף אותי שתופסים לי חנייה. זה פשוט מטריף... )



אני לא מבינה מה הקטע לחנות במקום שלא שלך?

אתה רואה שהחנייה הזו שייכת למישהו... חוצפן!

פשוט לאנשים פה בישראל לא אכפת אחד מהשני.

כולם אגואיסטים וחושבים רק על עצמם.

וכמו שאומר הציטוט..."ארץ אוכלת יושביה"

וכמו שאמרה אשה אחת באוטובוס (כשרבה עם אשה אחרת..)

שסיפרו לה שהאנשים בישראל חסרי נימוס

ואכפת להם רק מעצמם ורק חושבים איך לקחת מאחרים.

והיא צודקת.

(רציתי להגיד לה אז למה באת לכאן חח)

אבל היא צודקת.

אנשים שמים מוזיקה בלי אוזניות.... לא אכפת להם שכולם שומעים או אנשים אחרים ישנים באוטובוס.

מדברים באוטובוס בקולי קולות בטלפון ומפריעים לאחרים...

כאילו...

אין התחשבות, אין אכפתיות. טפו

חסרי נימוס ואגואיסטים!

ואני עזרתי לשני אנשים, ילד קטן ואשה מבוגרת בת אולי ארבעים ומשהו

הבאתי להם שיחה בנייד... ואף אחד מהם לא אמר לי אפילו תודה.

תודה?? לא מגיע לי תודה??

גם ככה האשה ניראתה לי קוקו וחשבתי שתברח לי עם הנייד...

וחברה שלי לא רצתה לתת לה ואני כן נתתי, אז לא מגיע לי תודה??

ומה עם בבקשה? שלא לדבר על "בבקשה"... הגזמתי הא?

תכף יגידו שנסחפתי חחח

יש כזה שיר לילדים... על תודה.. או בבקשה.. לא זוכרת...

(כנראה הם לא ראו קלטות ילדים על זה .. :P)



או שזה בכלל השיר "שלום היא מילה שימושית שלום.."

(אה גם שלום לא תמיד אומרים...)



לא משנה!

כנראה שהם לא שמעו שיר כזה בילדות.

ואני אומרת.. שהכל ההורים אשמים!

(איך צדק פרויד יא - אללה...)



כי לא חינכו אותם מילדות לנימוס ודרך ארץ.

לא חינכו אותם לומר תודה ובבקשה. שאלו דברים בסיסיים ביותר.

אני לא חייבת לעזור להם, אני אדם זר בשבילם.

אדם זר לא חייב לעזור לך חמוד,

אז המינימום זה לבקש משהו עם "בבקשה" ולומר אח"כ "תודה"

וגם אם תחייך אח"כ אז זה לא יזיק.

הילדים האלה.. שלא חינכו אותם מילדות לבקש בנימוס דברים...

מתרגלים שנותנים להם הכל בלי חשבון, ובלי שום איזשהו מאמץ מצידם.

(לא שלהגיד תודה זה מאמץ..)

ואז הם גדלים לגילאי 20 פלוס

ולא מבינים למה הם לא מקבלים את מה שהם רוצים.

למה העולם לא מסתובב סביבם ולפי רצונותיהם

למה אנשים לא מתנהגים כמו שהם ציפוי שיתנהגו כלפיהם.

למה אנשים מתכננים את הפגישות שלהם איתם רק מתי שלהם נוח.. ובהתאם ללו"ז שלהם...



כמו שמגיע להם.

(או... כמו שהם חושבים שמגיע להם...

כי הם חושבים שמגיע להם הכל! והתנהגות נימוסית ונאותה

כשהם בעצמם בכלל לא מתנהגים ככה!)



כי הם חונכו מילדות שמגיע להם הכל!

(ולמה אני צריכה להפגש איתה רק מתי שלה נוח? בהתאם לסדר יום שלה??)



ועד בלי לומד בבקשה או תודה.

אז בגיל עשרים - הם יאכלו אותה.

ויקבלו בום לפנים.

הא הא!

אז בבקשה הורים...

תחנכו את ילדיכם מגיל צעיר להיות מתחשבים ומנומסים-

תכלס זה בשבילם ויועיל להם בעתיד כשיגדלו.

ו... תודה מראש חח :P



נ.ב- אני מזה עצבנית.

וכמו שהשיר אומר.. עולה לי עולה לי...

עולה ולא יורד לי.. העצבים דהה וגם החום חח :P

אז אם כבר להזיע... אז לפחות עם מוזיקה, נכון?

Welcome to the Middle East





Tel Aviv עומר אדם עם אריסה