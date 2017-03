3/2017

I hope and pray" that they are not boring because that will kill me " נ.ב- להתספר או לא להסתפר? זאת השאלה!

אמ.. מצד אחד.. עכשיו זה דווקא נראה יפה.. (זה תמיד נראה יפה לפני שאני מסתפרת... :P איייש.. )

מראה אסוף, נראה חלק פתאום חח (רק כשזה אסוף זה יפה, הא?)

מצד שני.. זה כבר יבש בקצוות, ארוך מדי, זה נראה כאילו אני עושה ספונג'ה כל הזמן- שזה לא נכון חח (אגב פעם אהבתי את מראה ה"הרגע עשיתי ספונג'ה" חח)

אמ.. מה אני אשאיר שיער ארוך בשביל שכל הזמן הוא ישאר אסוף? רק בגלל שזה יפה כשזה בקליפק או בצורת עגבניה? (המראה המסודר..)

אמ... אני יודעת שאחרי שאני אסתפר אני אסתכל על כל הבנות עם השיער הארוך ואקנא בהן... ואז אני אחכה רק שהוא יתארך... (נו מה יהיה? נו מה יהיה??*) למרות שאין לי מה לקנא.. גם ככה הוא לא נראה טוב פזור.. :P טוב נו, יש לי עוד 4 שעות להחליט חחח :P