אני חושבת שאני אחפש את הכישרון החבוי שבי...



אה ואני גם אשנה את המלתחה שלי (כי זה הכי קל לעשות? אייש...)

וגם כי עוד דקה אני זורקת הכל מהארון... :O





When I had you







I treated you bad



and wrong



my dear



And since, since you went away



Don't you know I sit around



With my head hanging down

And I wonder

who's lovin' you