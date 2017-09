Just another blog about Sex, Wisdom and Radicalization.

לשון רטובה

לשון עבה ורטובה, חטובה ורעבה מחפשת לה ללא הרף שובע מקום חם בחורף ומיצי גוף בקיץ את שוכבת מעלי ומנשקת אותי מתבוננת בעיניי וכל מה שאת רואה זה לשון עם ראש מחובר אליה כשאת חרמנית, זה הדבר היחיד שמעניין אותך לא ציפיתי ממך לחשוב אחרת הרי אני כאן השולט שנותן לך את אשליית השליטה את מתיישבת על פניי עם התחת מפסקת אותו עם ידך האחת תופסת בשיערי הארוך עם ידך השניה ומכריחה אותי ללקק לך את חור התחת את מנגבת את התחת עם פניי דוחפת אותו הכי עמוק שניתן אכזרית. כשאת נחה, אני מנצל את ההזדמנות מפיל אותך על קצה המיטה ראשך נטוי באוויר והזין חודר לגרונך את אוהבת להיחנק ממנו. את אוהבת את הנוזל החם שמציף את גרונך את אוהבת לטעום אותו טרם את בולעת. Face impaled with needles Eyes & lips removed Razorblades & butcherknifes So sexual Dripping semen from her teeth Mixed with blood & piss Bound & cold without a pulse My erection in her throat Cumfucked face... of death Cumfucked face... of death Face impaled with needles Eyes & lips removed Razorblades & butcherknifes So sexual Cumfucked face of death Wrists tied up with piano strings Butchered like an animal A necro-fucking gathering Cumfucked... face of death Cumfucked... face of death Cumfucked... face of death Butchered like an animal Cumfucked... face of death Butchered like an animal

נכתב על ידי Blasphemer , 2/9/2017 14:23