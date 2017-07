7/2017

Is that all there is?

כולם מאכזבים. ואני הרסני. אז בשביל מה? איבדתי גם את הרצון לשמור על השפיות שלי, אין לי עוד תמריצים. לא תהנו ממני שפוי או מטורף במידה חסרת ערכיות וממשות.