1/2017

"I love the sense of Coma in the morning. Feels so close to death, yet so far."





המדריך השלם והלא מצונזר למקמתז המתחיל:



1. היוולד אל העולם בכורח.

2. הכר בני אדם.

3. נסה לשוחח איתם ולהתחבר אל עולמם.

4. הבן כי כל אכזבה כזו מפרקת ממך עוד רבדי מציאות.

5. הרגש חוסר חיבור למציאות והחל לבנות את הממלכה הפנימית שבראשך.

6. עולמך הפנימי אינו עשיר מספיק? חזור על צעדים 2 עד 4 כדי לקבל מוטיבציה.

7. ברגעי ייאוש סופני, החל בתהליך הניתוק מעולם בני האדם.

8. חזור אל המיטה. עצום עיניים ותן לדמעות להוביל אותך פנימה הרחק מהחשיכה שבחוץ.

9. קבל את הוורטקס. שכח שהיית חי.



ברכותיי, אתה בקומתוזה.