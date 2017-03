3/2017

So the boggart sitting in the darkness within has not yet assumed a form. He does not yet know what will frighten the person on the other side of the door. Nobody knows what a boggart looks like when he is alone, but when I let him out, he will immediately become whatever each of us most fears

בסדרת ספרי הפנטזיה המופלאה - הארי פוטר - הצליחה הסופרת ג'י. קי. רולינג לתאר איך נראים חייו של אדם שחי בצל הפרעת חרדה ומחשבות טורדניות. הדרך נפלאה שהיא בחרה הוא דמות שנקראת בוגארט. יצור זה לובש את הצורה של הפחד הגדול ביותר של האדם שמולו.

אני יודע שיש שניים. לפחות. אחד זה מהם זה אני. זה שכותב את השורות האלה. זה שמפחד. שמת מפחד. בכל רגע כבר שנתיים. ויש את ההפרעה. המחשבות, הרוטינות. זאת חלקות התפקידים.

ההפרעה לא רק שתעלה לי כל פחד אפשרי שאני מכיר, היא גם תעשה הכי שאני האמין שזה בידיוק מה שקורה עכשיו. מדובר בעיקר על המצב הבריאותי. זה התחיל במחשבה שיש לי גידול בראש, ואז יש לי דלקת בעמוד השדרה, ואז שיתוק ועוד ועוד ועוד.

עכשיו אני תקוע עם ALS. אולי זאת היתה טעות לחפש בגוגל מה הסימנים של ALS. כי אני חושב שיש לי אותם. או לפחות ההפרעה שלי גורמת לי להאמין במאה אחוז שיש לי אותם. זאת מחלה נדירה שמופיעה בגיל מתקדם יותר, אבל בשביל ההפרעה שלי שום דבר לא מוקדם מידי ואין אתיקה מקצועית. להכל אני אאמין בגללה.

פתאום הידיים קצת כואבות. והתנועות קצת יותר כואבות. והינה הרגליים, והבטן והראש והלסת. הכל מצטרף לחגיגת כאבים שאין לי שום שליטה עליהם. יש לי הפרעה.

אני בודק בכל רגע אם אני יכול להגיד בבודאות שאני הולך למות בעוד כמה שנים. האם עכשיו זה סופי. הפרעה.

ועכשיו לך תמצא מאיפה זה התחיל. העבודה שאני מרגיש סחוט בגללה? הלימודים ששוב לא מצליחים כמו שכיוויתי? הדירה החדשה עם האנשים שאני לא מכיר?

החזקתי את השפעת הזאת חודש לפחות. לא עמדתי בעומס. אבל הייתי חייב להמשיך. בגלל שהם צריכים אותי. פאק איט.

אבל איך אני מוצא איזון? איך אני יכול להיות מרוצה מהמשכורת שלי, מהלימודים שלי, קצת חיי חברה. מה עושים עם כל זה? אני מרגיש שקצת חזרתי אחורה, אני רק מחכה לניצוץ שיזכיר לי שזאת רק הפרעה.

כשחשבתי על לכתוב את הפוסט לא ידעתי להגיד אם רולינג ידעה מה היא עושה. אם היא התכוונה לזה כמו שאני חושב שהיא התכוונה. קראתי את הערך של זה בויקיפדיה ונזכרתי שהלחש התגוננות מפני בוגארט הוא "רידיקולוס" בוא הקוסם צריך לחשוב על משהו מצחיק ואז הבוגארט משנה את צורתו ומאבד מכוחו.

אין לי ספק שזה הגיע מאותו מקום. אני אצליח לחשוב על מחשבה טורדנית לבדיקה אישית אני חושב שיוקל לי.