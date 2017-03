מלאו כאן את כתובת האימייל

3/2017

this is whi I am

כן, אני יודעת שאני לא נורמלית, זאת מי שאני, אני אוהבת להיות יוצאת דופן, להיות שונה ומיוחדת בדרכי. אני אוהבת להיות 'שרוטה'. ליצנית, מזרימה, אחת כזאת שיודעת ליהנות מכל סיטואציה. אני אוהבת להיות מי שאני באמת בכל מקום שאני נמצאת בו, אני לא דופקת חשבון לסביבה. מי שלא טוב לו, שלא יסתכל. מי שבכל זאת בוחר להסתכל, מוטב שיבחר ליהנות מהרגע, כי זאת מי שאני. אני יודעת לגנוב את ההצגה, ואתה סך הכל צריך להיות קהל תומך ונאמן. הרי אתה לא תפגוש בכל יום בחורה שנהנית להיות מי שהיא באמת. בלי מסיכות, בלי משחקים. אחת כזאת שתשיר ותרקוד לך באוטו מבלי להתבייש. אתה צריך להבין שהיא מצרך נדיר, ואין צורך לנסות לשנות אותה, כי היא לא תשתנה אף פעם. לא בשבילך ולא בשביל אף אחד אחר. מוטב שתבין שזה גם מה שאתה צריך בסופו של יום, אחת כזאת שתהיה איתך אמיתית. אתה לא תפגוש יותר מדי בחורות שיהיו איתך אמיתיות כמוה. שיצחקו מהבדיחות שלך בקול רם, או שלא יצחקו בכלל. אך העיקר שיהיו איתך כנות ולא יעשו את עצמן נהנות בחברתך. אם היא נהנת וטוב לה, אתה תהנה ויהיה לך טוב. אתה לא צריך לעשות יותר מדי, זה בעיקר תלוי בה. אם היא קופצת, רוקדת, שרה, מחייכת, ומשתגעת לידך, תדע שאתה יכול להיות רגוע. סימן שהיא מרגישה לצידך בנוח, שהיא מרגישה טבעי להיות מי שהיא באמת. אז נכון אני לא נורמלית. אבל זאת מי שאני. ואם אתה לא תדע לקבל אותי כמו שאני, רק אתה תפסיד.

נכתב על ידי just me-Lola , 24/3/2017 18:37