save /load

11/2017

הפסיכולוגית שלי מתחילה להיות יותר לעומתית בזמן האחרון. זה מעניין. היא שאלה מדוע נראה שאני

כל הזמן בחירום, רגע לפני הפוסט, רגע לפני הגשת מאמר רגע לפני....עובד קשה, ואז קורס לחוסר מעש של 24

שעות, במקום פשוט לקצת הפסקה כיפית של 24 שעות מראש.



התת שלי ענה בשני אירועים. אחד בכיתה ב' בו המחנכת שלי אמרה לי - למה אתה מוציא 90 כשאתה חכם

מספיק להוציא 100? השני, שבכיתה ו' הממוצע שלי היה קרוב ל-100, צנח מאוד בתיכון (75 במתמטיקה בכיתה י')

ועלה בחזרה בי"א.

למה זה קשור? כי אני נזכרתי שבכיתה י"א, אחרי שהמורה ההוא למתמטיקה עשה לי אתגר מה שדחף אותי פחות או יותר

לאיפה שאני היום, אז הייתי מאוד עסוק בשאלה איך נפלתי ואיך למנוע מעצמי ליפול שוב.

בראש שלי עשיתי save למצב המוח הנוכחי שלי, והייתי מאוד מאוד מודאג שאדע לעשות load במקרה שמשהו שוב ישתבש.

ניסיתי למפות מה הופך אותי לחכם, מה הלך לאיבוד אז. לקחתי כל מיני מנגנונים טבעיים, כמו לחשוב על העבודה

כשאתה באוטובוס או בדרך הביתה, ולקחתי עליהם פיקוד. כלומר הכרחתי את עצמי לחשוב על דברים כדי לא לאבד,

כדי לא להיות טיפש שוב.

ועכשיו, עדיין מרגיש טיפש, עדיין מרגיש מעבר לשיא. וזו הרגשה שאני רואה אותה ביומנים שלי מגיל 18... כלומר כל החיים.

אני עדיין חי בגהנום הקטן שלי. וזה לא משנה כמה דמבלדוריות יגידו לי אחרת.



מכאן מגיע הלחץ הזה אולי. מהצורך הזה לא לאבד את החדות. לא לשכוח. לא להיות טיפש. כל הזמן לעבוד לעבוד לעבוד.

עכשיו כאדם בוגר אני אומר לעצמי - עוד משהו ששמר עליי חכם הוא החופש. העובדה שדברים באו לי בצורה טבעית. כלומר

דווקא השתלטנות היא זו שהורסת קצת. העובדה שאני לא נח באמת אלא תמיד עובד, חושב או עסוק באשמה.

והיא אומרת - אבל היית רק ילד בכיתה ז'!

מה זאת אומרת? אני שואל. אני מרגיש כמו מבוגר מכיתה א' בערך.



...

תשובה מלונדון - your request is strong, your article is one of my favourate אבל אין לו כסף

להעסיק אותי. אז נצטרך למצוא קרן.