4/2017

דברים קורים מהר. דמבלדורית אומרת לי שבעצם סיימנו מבחינתה. רק נותר לכתוב עוד שני מאמרים

על תוצאות שהשגנו לדעתי בשנה הראשונה שלי פה. זו חוויה מדהימה ומזעזעת בו זמנית.

what am i gonna do with my life?

אה פוסט דוק יכול לדחות את העניין הזה.



הפסיכו טוענת שקשה לי נורא להיות חלק מעדר. קשה לי נורא כשאני בוכה בסרטים או אפילו

בפרסומות לכרטיסי אשראי כי אני שונא את ההרגשה שתכנתו אותי ככה. אני מחפש את האני

בכל זה. את האותנטי. וכדי לחפש את האני אני מפרק את הכל, את כל הרגשות שלי כדי לקבל

תמונה יותר צלולה. ואז אני נשאר עם ערבה יבשה ואוויר עומד.

אני פשוט לא רוצה להתרגש ממשהו שעברתי אנדוקטרינציה לגביו. אני רוצה להתרגש מהדבר עצמו

ולא מצליח להבדיל את המוץ מהתבן.



כמו בשיח הפמיניסטי שאיד ספרה לי עליו - מה היה קורה אם גברים היו בכראבי מחזור פעם בחודש?

הם היו קוראים לזה חג לאומי.

המוסר השכל הוא שצריך לקבל את עצמך כמו שאתה ולא לנסות להכניס את עצמך למטת סדום של אחרים.

(יכול להיות שהמוסר השכל הזה צריך לבוא מאוחר בחיים כי אחרת תהיה פאקינג היפי).

בכל מקרה, אולי אני צריך לקבל את זה שאני חלק מהמין האנושי (בלאכס) ומתרגש מטלנובלות משום מה

ושכשהשופטים בכוכב נולד אומרים משהו זה עושה לי ריגוש כי זה מזכיר לי שההורים שלי לא מסוגלים לתת לי

תמיכה כי אני לא תופס מהם מספיק ואדם זר בטלוויזיה עם קול סמכותי יותר חשוב לי.

מכל שיחות הילדים, אני מרגיש שאיד לא היתה מביאה ילדים לעולם אם היא היתה עם מישהו שאינו אני.

זה שם לי הרבה משקל על הכתפיים. מצד שני אני חושב שאני ממש מאושר איתה...



סטרטאפ - אני שוקל לבקש מקרוב משפחה שינהל אותנו. נראה איך זה יעבוד...