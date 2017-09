9/2017

אנשים חושבים שאני כזה בן אדם של אנשים. שכל כך קל לי לדבר עם כולם וכל הזמן.

ואני מודה, חלק מהזמן באמת קל לי לדבר עם אנשים, במיוחד אם אני חושבת שאני לא הכי חשובה להם והשיחה הזאת לא תשנה כלום לאף אחד.

אבל שלושת רבעי מהזמן כשאני מדברת עם אנשים שהם לא חלק מהשניים שלושה אנשים הקרובים אליי, אני מתה מלחץ. מתה.

הייתי צריכה להתקשר לספונסר פוטנציאלי לקבוצה ביום שלישי האחרון. לקח לי שעה להודות בפני עצמי שזה משהו שאני חייבת לעשות, ואז עוד עשרים דקות ללחוץ על חיוג ולדבר איתו.

אני שקשקתי מבפנים. וזה לא אמור להיות ככה. אני אמורה להיות מסוגלת להתקשר בכיף שלי, עכשיו לשלושים ספונסרים. אבל הייתי כל כך מרוצה מעצמי שהצלחתי להרים את הטלפון ולדבר. ומה שהפחיד אותי לא באמת היה השיחה עצמה, ברגע שדיברתי, הפחד ירד באיזה שלושים אחוז.. הפחיד אותי פשוט להתחיל לדבר, ולדבר. לפעמים כשאני הולכת לחנויות, לקנות דברים, אני עדיין לחוצה מלדבר עם המוכר.

אני בשבוע האחרון לא יכולה להפסיק להיזכר, בעצמי של גיל שש. שהלכתי למוכר לקנות גלידה ומתתי מפחד לשאול אותו את המחיר של הארטיק המסכן.

אני זוכרת שההורים שלי כל הזמן גרמו לי ללכת לקנות דברים כדי שאני אפסיק לפחד לדבר עם המוכרים.

והרגעים האלו, כל כך קשים להשיג. הרגעים של ההצלחה העצמית, כשאני מצליחה להגיד מה אני רוצה.

אבל אני חושבת שמותר לי. מותר לי להיות גאה ברגעים האלו. נכון. אני לא אהיה איזה מנכלית על בשנים הקרובות כי אני לא יודעת בקלות להשתלט על צוות ולדבר בכללי עם אנשים. אבל אני גאה בעצמי שאני לא נותנת לפחד שלי מלדבר למנוע מעצמי לעשות את מה שאני רוצה. אז יהיה קשה יותר. לא נורא.

.Life begins at the end of your comfort zone