8/2017

מחר

עוד פחות מ-24 שעות ואני אראה ואשמע אותם בלייב. את הלהקה האהובה עלי. את השירים שהיו סאונדטראק מדוייק ל-5 השנים האחרונות. זה מצחיק איך דברים מתגלגלים להם. שנים של רצון לחזור לקנדה, קנאה בכל אלה שכבר ראו אותם מופיעים, פוסט של חברה שטסה לקנדה, תאריך הופעה של Kings Of Leon בקנדה, צירוף מקרים? למה לא גם אני? הזדמנות אחרונה, טיסה, בקשה לחל"ת, והמצחיק הוא שהכרטיס להופעה הזמנתי עוד לפני שהזמנתי טיסה. יוצא לי לפגוש פה הרבה סטודנטים, ורוב האכסניות שאני נמצאת בהן הן מגורי סטודנטים שמשכירים חדרים למטיילים. אני רחוקה מהארץ, רחוקה מאחריות וחשיבה על העתיד, אבל משהו פה מעורר בי את ההתרגשות והציפייה להפוך לסטודנטית בעצמי וללמוד. בלי לחשוב על אם יהיה קשה או איך עושים שזה יעבוד. פשוט להגיע לשלב הזה. יוצא לי לשאול מדי פעם איך בעבודה. שבוע אחרי שעזבתי מישהי מהצוות התפטרה והם נשארו לבד. גם ככה היה צפוי שכשלא אהיה יהיה להם קשה.. עכשיו זו בכלל לא שאלה. אני לפעמים מתלבטת אם עשיתי את ההחלטה הנכונה לחזור לעבוד לחודש נוסף לפני שאעזוב סופית. מצד אחד יהיה נחמד לקבל משכורת ולכסות קצת את ההוצאות של הטיול לפני שאמצא עבודה חדשה בחיפה, ומצד שני מרגיש לי שה State of mind שלי כבר כל כך רחוק מהמקום הזה ומהעבודה הזו. קנדה מדהימה. טורונטו במיוחד. עוד כמה ימים כשאהיה באוטווה אוכל להעיד אפילו יותר. הייתי בקרנבל לפני כמה ימים, פה בטורונטו. נפגשתי עם גולשי ספות שגם מטיילים פה והלכנו ביחד. אחד מהם הוא אנגלי עם הורים ישראליים ודיבר איתי לא מעט בעברית. הבנות התלהבו מהגברים חסרי החולצה שרקדו מהמם בתהלוכה, ולא הבנתי אם הבריטי סתם משתעשע או שהוא באמת גם מתלהב מהם. אחר כך הוא סיפר לי שהוא מקווה להספיק למצעד הגאווה במונטריאול, עם כזו התלהבות, שהבנתי הכל חח... זו הייתה פעם ראשונה שבאמת עשיתי משהו עם גולשי ספות אחרים (אפילו שעוד לא גלשתי בעצמי). ניסיתי להיות חייכנית וחברותית אבל משום מה זה הרגיש לי כאילו לכולם זה בא כל כך בטבעיות ורק אני כל כך מתאמצת למצוא על מה לדבר. אבל בכל אופן נהניתי ממש וזה היה נחמד לבלות עם פרצופים חדשים. הגעתי למסקנה שאני בחורה בולטת. שזה אבסורדי כי האופי שלי הוא ההפך. אבל כן, אני תופסת המון מבטים. אני גם שמנה, גם שיער מתולתל ארוך.. גם מהממת (הכי חשוב!) חחח אבל ברצינות.. קשה לפספס אותי. לא תמיד מהסיבות שהייתי רוצה אבל התרגלתי לזה והשלמתי עם זה. בגלל שאני עם שיער פזור פה כל הזמן, מה שמאוד לא רגיל לי כי לעבודה אני הולכת עם אסוף, אני מקבלת כל הזמן תגובות. לפעמים זה מחמאות, לפעמים זה כולל גם מישוש של השיער שלי מבלי לשאול אותי. אבל אני לוקחת את זה כמחמאה. שבוע שעבר ברכבת התחתית היה איזה פועל בניין שהתחיל לדבר איתי בדרך למדרגות הנעות ואז אמר Ladies first. אמרתי לו שילך קודם כי הוא סחב איזה חפץ מוזר אבל הוא התעקש. פעם מישהו אמר לי שהוא עושה את זה כדי לבהות לבחורות בתחת והמחשבה המגעילה הזו לא יצאה לי מהראש עד שהפועל פתאום אמר לי שהשיער שלי מאוד יפה. אני לא בטוחה מה היו המשפטים הבאים שהוא אמר כי הוא דיבר במבטא קנדי כבד וחלש מדי, אבל הנחתי שזה היה משהו דומה וחייכתי ואמרתי תודה. היו עוד כמה רגעים כאלה אבל זה שהכי הצחיק אותי היה כשנכנסתי למעלית באחת האכסניות, עמד בפנים בחור שחור עם חיוך כזה כאילו גזרו אותו מהמסך מאיזו קומדיה אמריקאית. אחרי כמה שניות במעלית הוא אומר לי Your hair is really pretty. כנראה שעניתי לו במבוכה כי שנייה אחרי זה הוא אמר You must be like, "Why are you staring at me?" ואז צחקנו ואמרתי לו שכבר התרגלתי לתגובות כאלה מאנשים. כשאני אחזור לארץ, בא לי להתחיל לעשות מדיטציה ויוגה. ורק רציתי לציין שפוטין זה נהדר וחבל שאין בארץ. הלוואי ויכולתי להעלות לפה תמונות אבל הן גדולות מדי ואין לי כוח להתעסק עם להקטין כרגע. אעשה את זה כשאחזור לארץ. מצד אחד אני נורא נהנית לעשות את הטיול הזה לבדי, מצד שני יש כל כך הרבה רגעים שאני מתבאסת שאני לא יכולה לחלוק אותם עם חבר שלי ואני מתחילה להתגעגע בעיקר כשאני חוזרת לאכסניה בערב לתוך כל המחשבות ואין אף אחד לדבר איתו כי בישראל כבר לילה. אה, ושלשום שעמם לי כל כך שהלכתי לראות שני סרטים בקולנוע אחד אחרי השני. Valerian ושודדי הקאריביים. אפילו לא טובים כדי להצדיק את זה.

