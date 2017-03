3/2017



באחת הקבוצות של השמנמנות בפייסבוק מישהי שאלה אם קיים דבר כזה שגבר רזה יצא עם בחורה שמנה. לא חלפה דקה והפוסט התחיל להתמלא בתגובות ותמונות של בנות עם בני הזוג, הבעלים, האקסים, you name it. הדבר היחיד שהיה מוזר שם זה השאלה עצמה. לא יודעת, זה שימח אותי ממש. התפיסה הזו שאם את שמנה את לא יכולה להשיג בנים כל כך אבסורדית ומופרחת וצריכה להיעלם מהעולם הזה. אני (אולי לצערי ואולי לא) הבנתי את זה דרך סטוצים שגרמו לי להבין שעם הביטחון הנכון אפשר לגרום לכל גבר לרצות לשכב איתך. והיום, היום יש לי חבר נהדר שאוהב אותי כמו שאני מכל הזוויות, וכן, הוא רזה. ולא, הוא לא יחיד מסוגו. אבל בשבילי הוא תמיד one of a kind :) *צ'יזיות overload*