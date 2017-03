3/2017

I can do better

לפעמים העבודה שלי גורמת לי לרצות לדעת לבנות אתרים. אני מקבלת את הסקיצה של הגרפיקאית והכל יפה וסימטרי והפרפקציוניסטית שבי מרגישה אורגזמת עיניים קלה. ואז המפתח ששכרנו שולח לי את קבצי ה-html לבדיקה ובא לי לתת לו סטירה. איך אפשר להרוס כל כך דבר שהובא לך במגש כסף. איך אפשר להסתכל על זה ולהגיד שזה גמור. התיבות לא באותו הטור והכפתורים לא ממורכזים ופתאום צצים חלונות במקומות הזויים... YOU HAD ONE JOB אז אם אני אלמד לבנות אתרים אני אהיה שילוב של זה עם גרפיקאית ובודקת תוכנה. אני אעשה חיים קלים לבן אדם שיבדוק את המוצר שלי ותכלס, אני אהיה טובה יותר מרוב בוני האתרים שנתקלתי בהם בעבודה. אבל מה לעשות שזה לא הכיוון שלי לעתיד.