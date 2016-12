12/2016

די נעלמתי בזמן האחרון..

התחלתי את תקופת הפסיכומטרי, לא בדיוק בדרך שקיוויתי, אבל הכל עוד פתוח.

יש לי הרבה ללמוד. גם להעשיר את הידע בנושאים שנבחנים עליהם, וגם לרכוש מיומנויות שישפרו את הזריזות שלי, שבתכלס עליה אני נבחנת.

יש לי שיעורי בית מפה ועד הודעה חדשה ואני לא מספיקה חצי מזה בגלל העבודה. אני מתחילה להתחרט שלא ביקשתי להיעלם לחלוטין, אבל אם שבוע הבא אני עדיין ארגיש שההתקדמות שלי איטית מדי, אולי אבקש לקחת חופש מוחלט.

חוץ מזה, היה לי סופ"ש נהדר. אני והחבר חגגנו שנה. אתמול לפני שנה נפגשנו פנים אל פנים בפעם הראשונה והיום לפני שנה הוחלט להיות התאריך שלנו, שזה יום ההולדת של ישו. עכשיו כשאני חושבת על זה, המתנות שניתן אחד לשני יהיו בתכלס גם מתנות לכבוד קריסמס. חסר לנו רק עץ ויש לנו מסורת חדשה :)

היינו בצימר בדרום הגולן. היה ג'קוזי ממש גדול ורותח והיה כל כך כיף אפילו שהרמה של המקום לא הייתה בדיוק כמו שציפינו. בישלנו לנו אוכל וגם יצאנו לאכול במסעדה בשישי בערב. היה טעים והיה כיף והיה סקס ואפילו שיחקנו Trine 2 במחשב שלו וממש נהנינו. זה בעיקר הרגיש טוב לבלות איתו קצת יותר מיום וחצי אחרי החודש וחצי האחרונים.

זה הזוי לי שעברה שנה. זה עבר כל כך מהר. ואיזה כיף לי, שיש לי אותו כבר שנה שלמה ואני יכולה לצפות גם לשנה הבאה.

את ערב השנה החדשה נבלה בנפרד כי הוא עובד, ואת הסופ"ש שנינו צריכים לנצל כדי גם ללמוד.

אבל בסופ"ש שאחרי, אנחנו נוסעים לערב גדול של החברים שלו וזו תהיה הפעם הראשונה שאני אפגוש אותם. קצת מוזר שרק אחרי שנה, אבל זו אולי הפעם השלישית שהוא ראה אותם מאז שהתחלנו לצאת, ככה שקשה לומר שזה היה יכול להיות שונה.

בכל אופן זה קצת מלחיץ. אני מקווה שלא אהיה שקטה מדי וביישנית או מוזרה... זה גם לא יהיה מפגש קטן ומצומצם, ככה שאני מקווה שלא אתפוס יותר מדי מבטים.

חברה ממש ממש טובה שלי טסה הסופ"ש לניו זילנד לחודש וחצי. אני צריכה למצוא זמן בין הלימודים לכתוב לה מכתב טיסה מושקע, והוא גם צריך להיות מקורי ולהתעלות על המכתבים הקודמים, אז יש לי הרבה זמן חשיבה לעשות.

היום די רגוע בעבודה. יש ספירת מלאי בגלל שכל הרוסים חוגגים נובי גוד. אז ממש שקט פה ואין הרבה אנשים. אבל דווקא עכשיו יש הרבה עבודה ולי אין הרבה כוח.

לא ממש הולך לי בשבועיים האחרונים עם לאכול בריא. אני כמעט בטוחה שעליתי חזרה ל85 למרות שלא נשקלתי כבר שבוע. אני מקווה שאצליח להתאפס על עצמי, למרות שאין לי ממש דד ליין, אני פשוט רוצה לרדת למשקל בריא יתר, כמה זמן שייקח לי.

למרות שחנוכה זה חרא זמן לנסות לאכול בריא.

היום אמרתי לחבר שלי שאני רוצה לקנות את שאר הפרקים של המשחק Life Is Strange והוא פשוט הפתיע אותי וקנה לי. Best boyfriend ever.