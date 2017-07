7/2017

Simple things where have you gone?

מאבדת את זה לגמרי. מאבדת את עצמי בתוך לילה מוזר של אלכוהול, בכי, פרידות, תאונות _ בכל מיני סגנונות, עצבים. הלב השבור עטוף בכל כך הרבה גוף שמנסה להחזיק אותו מלהתפרק לרסיסים. האלכוהול הוא זה שאחז לה את השברים, הוא זה שבדרך כלל אוחז בלב כדי שלא יתרסק עוד. אני תוהה מתי ארגיש את זה. שהלב שהנחתי אצל אדם מסויים יתפרק אצלו בידיים הקרות. ״מאוד קשה פה כל הלבד הזה״ -אביתר בנאי (״תיאטרון רוסי״) זה לבד כזה שהוא בכל מיני גוונים, והוא מכיל בתוכו כל מיני רגשות, וכל מיני רגעים והרגשות של לבד גם אם יש אנשים מסביב. מתחיל להיות לי יותר ויותר קשה פה יותר ויותר קשה עם עצמי. אני ממש מרגישה שאני מאבדת את עצמי שוב פעם. את מי שאני ואת מה שאני. אני כבר לא מצליחה לסבול את עצמי ולא נוח לי בגוף של עצמי ועם עצמי. זו כבר לא הרגשה של מקרה קשוח, זה פשוט הרגשה. זה כבר לא לרצות למות כי למות זה מה שנראה עכשיו שעדיף שיקרה. זה פשוט שהטעם והמשמעות לאט לאט נהיים מטושטשים. ומטושטש לי וכואב הראש ואין לי כוחות לצאת החוצה דווקא כשממש צריך.