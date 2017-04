כינוי: עָלְמַה

4/2017

THE HUNTSMAN

הצייד המלומד, אוסף את עלמה כאשר לגופה רק בגד גוף סגלגל עם תיקתקים בקצהה המתוק, מעיל חרדל וג'ינס קרעים. מרוגש הוא לראותה, מקבל אותה בנשיקה עסיסית

על השפתיים, וכצייד מנוסה, מטפל בטרף היטב: ניגש למלא את בטנה כך שתהיה מבסוטה, לא לפני שהתקלח קלות. כשיישבו בסלונו, בפני חברים ומכרים היא תעביר ידיה בטפיחות קלות על מפשעותיו, והוא, יחבקה קלות במבוכה. כאשר יתעייפו לצחוק בפרהסיה, ייגשו לישון בחדרו, תסיר היא מעילה ונעליה, וכך תנחת בשכיבה על מיטתו. הצייד לא מבזבז זמנם, ומסיר מכנסיה מעליה כאשר רק בגד הגוף לגופה, עלמה עוצמת עיניה, והצייד בנשיקות קטנות מגיע אל הניצוד, פיו משחרר שלושה תיקתקים, ושפתיו מנשקות קלות את שפתיה החיצוניות, הן ממשיכות בנשיקות קלות מעט מעלה, מעל הכוסברה היפה שלה, וממשיכות בנישוקים קלים אל בטנה, ומיד, פיו יורד חזרה אל הניצוד, וכך, מפשק שפתיה, מנשק ומלקק בתאווה רבה. עלמה מתפתלת ונאנחת קלות, והוא, נהנה מכל רגע, מוצץ ומתמקד בדגדגנה, גורם לעלמה להתענג ולרטוט. דקות ארוכות מפנקה ומרטיבה, ובסיומן מצהיר: "איזה ניצוד מתוק יש לך, תענוג לצוד אותך". לתחושתה, עלמה חייבת לצוד הצייד בעצמה, אז היא מתרוממת, כמעט ונמנעת מנשיקות בין הפיות, ונהיית ממוקדת מאד- הסרת מכנסיו ותחתוניו של הצייד היא במעלה החשיבות כעת. מסירה תחתוניו, מבקשת ממנו לשכב על גבו, וכך, היא צדה אותו בתאווה ובתשוקה רבה, רוצה היא להשיב לו, כפי שצד אותה, במיומנות כה רבה. כל חלק בניצוד מקבל יחס חם ואוהב, היא אוהבת לצוד, במיוחד לאחר שצדו אותה. היא אוהבת לפרגן להם בציד רך, חם ומלהיט, כזה שמשאיר את הניצוד והצייד במצב רוח מרומם, נלהב, מתענג ומתנשף. פיה נוטף, הוא זז מעלה-מטה בקצב זהה, ידיה משחקות תפקיד מושלם כאן, נוגעות בנקודות בוערות נוספות. דקות בודדות עוברות עד אשר מרגישה שמגיע הצייד לקצה גבולו, פיה משחרר את הניצוד, והניצוד בתמורה משחרר נוזלים הישר אל תוך נחירה, והצייד והיא מתגלגלים מצחוק. הוא טוב, הצייד. במתן תשומת לב, במתן חום ואולי אפשר לקרוא לזה, הענקת רגשות. כל הלילה הם במנח כפיות, כאשר הצייד אוחזה ומחבקה צמוד- צמוד. עלמה נרדמת בזרועותיו בקלות יתרה, אך הוא, נשאר ער רוב הלילה, לטענתו בדיעבד מההתרגשות מנוכחותה של עלמה. ומה עם עלמה בכל הסיפור? קרירה ומחושבת, סוגרת עצמה לפיתוח רגשות ברמת הצייד. זה הוא, שלא מניח לה במחשבותיה. הוא העניק לה תשומת לב כה רבה, במשך זמן לא מבוטל, וכל זאת רק בשביל לאכול אותה, ושהיא, כמובן, תאכל אותו. ולפתע פתאום, סגר את השאלטר. רגע אחרי שאכל אותה במיומנות רבה, ואולי, בצורה מהרגשת מכולן. וכל הסיפור הזה לא מפסיק לאכול לה את הראש. הצורה בה אכל אותה, גרם לה לחשוב כל-כך הרבה איך הוא במשגל, על

אף שאיבר מינו ממוצע למדי. אז אחרי הכל, זה לא האיבר, אם כי המיומנות שכל אדם עשוי להביע? Time will tell, כפי שהזאב יודע היטב להשיב על כל שאלה מאתגרת למדי.

נכתב על ידי עָלְמַה , 19/4/2017 11:49