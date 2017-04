כינוי: עָלְמַה

What is your dream?

העלמה רפונצל, בעלת השיער הרך, הארוך והמבריק, מגיעה אל הדו- פלקס של יוג'ין, בעל עיניים כחולות ושיער בלונדיני, כאשר עוטה על עצמה מעיל ניוד מעל בגד גוף אפרפר וג'ינס וחצי-מגף, והוא טי-שירט וג'ינס. יוג'ין עושה לרפונצל הכרות עם ביתו, ועם תחביביו, ובתום צ'יטוטים קלים... וללא תכנון מוקדם, יוג'ין נושק לעלמה, זאת כאשר ישובים הם על ספתו וגופותיהם צמודים זה לזה. לאחר נישוקים מעמיקי פיות, מוצאת עצמה שכובת גב על ספתו של יוג'ין, והוא בפן האקטיבי, מנשקה במורד צווארה, ידיו מתעסקות בכפתורי מכנסה, משחררות את הכפתורים מחוריהם, בזה אחר זה, וכך, הן ממשיכות בלהפשיל מכנסיה, פיו יורד במהירות זהירה מטה, דרך שדיה, זולג מטה אל בטנה, ובעדינות קלה, מרפרפת, נושק לפרחה מבעד לבד בגד הגוף. דקות ספורות מפרידות בין הפשלת בגד הגוף וחשיפת הפרח לאוויר הצח לחלוטין, זאת תודה לאמנות שבביטול התחתון. העלמה רפונצל מקרבת רגליה זו אל זו בביישנות קמעה, ויוג'ין מפריד ביניהן באופן ברור שרוצה להגיע ולחוש עם לשונו את הפרח הנכסף. מצמיד הוא שפתיו אל ירכיה העסיסיות, המפיצות ריח- מאסק; כך, מוצא עצמו נושק למפשעותיה ויורד בשמחה הילולית אל הפרח, משרבב לשונו החוצה ומתחיל במלאכת הליקוק, הנישוק, ובשורה החשוה והתחתונה ביותר- המציצה. העלמה רפונצל מתפתלת ועוצמת עיניה לצורך ריכוז ועונג עצמי, וכך, שכובה בתנוחה עוברית לסרוגין כ-40 דקות, קמה ממקומה, והחלה מפשיטה את יוג'ין , מבטלת כפתוריו ומציצה על איברו המקושט בערוגה משהיה הגזר הבהיר ביותר. נישוק קל מרפרף בשפתיה על ראש הגזר, וליקוק קל לאורכו, יוג'ין לא מצליח לעמוד בעצמו, ומרים את עלמה באקסטזה-מה, אל מיטת חדרו, שם הוא מבקש להמשיך במלאכת מציצתה, אך העלמה רפונצל מרגישה כי עשה די, וגם לו מגיע להנות, אז היא תופסת בגזר באומץ, תוחבת אותו לתוך פיה, ומרביצה הנאה ליוג'ין, כי בא לה לפרגן לו, לא סתם ככה, פשוט כי מגיע לו. יוג'ין ראה כי טוב למשוך בשיער-הסוס של רפונצל תוך כדי שהוא מאכיל אותה בגזר נמרצות. פיה מנסה לעמוד בקצב, יונק ומוצץ בתשוקה רבה, מעביר לשון על סביב ראש הגזר כשניתן, וכך, יוג'ין נשכב על המיטה, עלמה, ממשיכה במלאכת הליטוף והטיפול בגזר, מכניסה ומוציאה אותו בקצב זהה, ידה מלטפת אותו, יונקת אותו, עד שיוג'ין גומר אומר ונזלי האושר משפריצים הישר אל הפוני- טייל של עלמה, ויוג'ין באקט ג'נטלמני מושך את מגבתו ומנקה אותה בזריזות. מיד עם סיום האקט, יוג'ין מתכרבל עם העלמה מתחת לשמיכתו בתנוחת כפיות ומקפיד לגעת בה בחום הנדרש, ללטפה היטב בכל גופה, ובפרט, בחלקים הרגישים במיוחד למגע; הפרח, גבעוליו והחיבור שבאמצע.מבקש הוא ממנה להשאר לישון, הלילה. נראה כי הוא בדיוק מה שרפונצל צריכה. יודע להעניק חום, ללטף ולעטוף כמו גבר אמיתי. אך מסרבת לישון אצלו, וכך מבקש הוא שלפני נסיעתה, שתתקלח עמו, ולו בשביל להתעורר מעט. וכך, מוצאת רפונצל את עצמה במקלחת, מסבנת גבו של יוג'ין, והוא מסבנה בכל גופה החף משיער. מלטף ונוגע בפרח, בשדיה, בחיבור שבין הגבעול לפרח, וכך, מוצאת עצמה כורכת ידיה סביב צווארו, כאשר היא עם גבה אליו, הוא מצמידה אליו ומתחכך עם גופו בגופה. קצר הרגע בו תרגיש אותו זקור מאחור, מנסה לחדור אל הפרח, בו חושק בצורה עזה למדי, לו העניק אהבה רבה מתחילת הערב. כך תסתובב אליו רפונזל, יתחבקו, יתנשקו,ובעיקר יחייכו, יכין הוא מגבת מבעוד מועד וינגבה בדאגה. וכך, תעזוב העלמה רפונצל את ביתו ותסע את ביתה בשלום עם חיוך מתוק על שפתיה. המשך יבוא...

