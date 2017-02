כינוי: עָלְמַה

2/2017

The Shape of You

בבניין הנמצא ברחוב על שם האדם כי אמר "השחוק והשמחה מצד עצמו טוב - שהוא מורה על השלימות", מוצאת עצמה עלמה מטפסת במעלה המדרגות ומקבלת קבלת פנים חמה במיוחד. בקומה הראשונה מחכה לה עלם שמזוהה עם נאמנות, שאפתנות וכוח. הוא מחבק אותה לקרבו, מרימה ומסובבה, כאחרונת הנסיכות. הוא מלטף את מתניה הצרות, ומחבק אותה אליו, ההתרגשות ניכרת על פניהם. לאחר שמילאו בטנם, מתיישבים לנוח ולהכיר. ברקע מתנגן השיר מהכותרת, העלם לא מכביר במילים, וניגש למלאכת המגע, מבעד לשמלה צמודה, נושך הוא את פטמותיה,וממשש מבעד לגרביון האטום את מנושה. "או שתגע מתחת לגרביון, או שלא תגע בכלל", היא מסננת לעברו. העלם, על אף שערוותה של העלמה, מבצבצת מתחת לפני העור, מסיט הגרביון ומלטף בגסות, מגיע אל הפתח לגן העדן ואומר בפליאה "את כל-כך רטובה"; תשאל אותו, "ומה זה אומר, שאני רטובה?" והעלם עונה בהרמת גבה "זה אומר שאת חרמנית".



מבקש הוא לעבור למיטה, וכשעלמה נענית, מרימה הוא כאשר ידו בין רגליה, מלטפת ברטיטה. "תודי שעדיין לא הרימו אותך כך", והיא חוזרת "עדיין". מסיר בזריזות את גרביונה ושמלתה, מפשק רגליה בעניין רב, וכך, נוגע בדגדגן החבוי לו, בתנועות סיבוביות מהירות, האזור לח, ולאט לאט יורד מטה, בנסיון להכירה, הוא מכניס אצבעו, בתנועות סיבוביות, ופנימה החוצה, פעולה הנפרשת על אינספור דקות. הוא מצליח להגיע אל הנקודה המהוללת, וכשהוא נוגע כמהדרין, הוא מוציא ממנה את הקולות הרצויים, היא מתענגת עד השמיים באנחות רמות, וממש היה חסר לה ליקוק קל. אך עבורו "זה אינטימי ותלוי בחורה"."אני רוצה לזיין אותך" הוא אומר לאזנה בחיוך רחב, "אך לא אעשה זאת". כל העדינות של עלמה, לא משחקת לטובתה, הוא טוען כי הוא "אגרסיבי במיטה" וכי אינם מתאימים, זאת עוד לפני שניסה אותה.



אחרי שהעניק לה ממנתו, עלמה הרגישה, כהרגלה בקודש, כי עליה לפנקו. מסירה היא את תחתוניו, נוגעת בכיפה, וראה כי טוב, הנה טיפות קטנות של אהבה! מלטפת את זרגו, ואיזה כיף, אין ג'ונגל, הפה שלה יבש לחלוטין. היא בוחרת לסמן טריטוריה עם הציפורניים, כל אצבע בתורה עוברת במורד מפשעותיו והוא, כולו רוטט, ירכיו מקפצות בתגובה למגע, ופטמותיו סמוקות ומסומרות שיער כאשר נתקלות במגע ידיים, שיניים או לשון. עוד היא ממששת את האזור הנסתר, מאחורי הביצים, והוא, כמעט ומתעלף, מבקש ממנה לגעת בעדינות. בלתי מתקבל על דעתו כי לעלמה כעת הזכות הבלעדית לגעת, וכך, היא יושבת עליו, תוך כדי עיסויים ממריצים שהם מעניקים לאברי המין שלהם. הוא מאצבעבע אותה, חזק ומהר, וכך היא מתגלגלת מצחוק והוא צוחק יחד איתה. עלמה, בחשש להכאיב לזרגו, מבקשת חומר כלשהו, ומקבלת שמן עיסוי, הזורם במורד גופה כנשפך משדיה הזקורים. נוגעת היא בגופה בידיה, טובלת בשמן, ועוברת מיד, לענג את העלם, מלטפת את הזרג, מלמעלה, למטה, מבקש הוא ממנה "ועכשיו, תאונני חזק....אה","את כל כך טובה!" הוא גונח ומתפתל, מבקש בתחינה "אני רוצה לגמור עליך.." והופ, אחרי דקה וחצי, אולי מעט פחות, ונוזליו יוצאים מהפתח הישר אל בטנה הענוגה.



נכתב על ידי עָלְמַה , 17/2/2017 00:34