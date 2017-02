גבולות היגיון

2/2017

ינקתי את הג'וינט בריכוז "כן, עכשיו תחזיקי" מור הביט בשפתי. "תמשיכי לדבר" ביקש ונשען אחורנית על מיטתו בחדר הנעורים. אתה כבר יודע" השתעלתי. "ולא היה משהו חדש מאז?" הוא הגיש לי את הכוס נסטי "לא היה". מור ביקש להתעדכן בעניינים שבין הסידנים ועל הבחורים שבילו איתי שם. אני והוא דיברנו על עניינים שכאלו ופתחתי בפניו בשיחה פתוחה, אולי אפילו פתוחה מידי על עניינים אלו. לא התחשק לי לדבר איתו על מין, והפעם ההיא שדיברנו על אלו הדברים היה תקופה שקצת שכחתי לדבר עם בנים בלי להכניס קצת מיניות לתמונה. סיפרתי לו שכול פעם שאני חווה רגע יפה עם בן ואוכל לחוות עם הרבה בנים רגעים שכאלו אני מוצאת עצמי נמשכת אליו. מור אמר שהוא, בגלל שאוהב את סיוון כבר לא רוצה אחרות "אתה יכול

לאהוב את סיוון ועדיין לפנטז על אחרות, זה לא סותר" עניתי. "גם עלייך אני מפנטז לפעמים" הוא אמר תוך כדי צחוק "בכול צחוק יש טיפת אמת". הוא החל לדבר הוא בעצמו על טכניקות, גודל איברים וכדומה. פניו הטישטשו ועיגולים שחורים הופיעו ואז נעלמו וראשי החל להכביד. הנהנתי ואמרתי לו שהלונג שתלוי מעל מיטתו הרבה יותר יפה מהלונג שמעל הספה. הייתי מודעת באופן מוגזם לאיך הוא הקול שלי מצתלצל באוויר וזה נשמע לי מתוק בצורה מעוררת בחילה. מור הכניס ידו לג'ינס האפור והצטער, "אני חרמן" אמר. "זה ממש לא מה שרציתי לשמוע" אמרתי ברצינות ורכנתי קדימה "אני מרגיש איתך בנוח" גיכח (תזכורת לעצמי: לא לתת לבנים תחושה נוחה). מור נעמד מעלי וביקש שנלך לרקוד ואחר כך יספר על מעלליו עם סיוון. נשארתי יושבת על מיטתו וביקשתי שיספר עכשיו כי לאחר הריקודים וודאי אהיה עייפה, אני נוסעת לעיר לאחר מכן. הוא העיר הערה על המחשוף שלי וסיפר שהוא מסתכל. אני לא ידעתי כבר איך להגיב. הרגשתי שאני מעצבנת אותו והוא קצת כועס עלי, אולי בגלל שלא נתתי לו את מבוקשו בצורת דיבור מיני. פניו הרצינו והוא דיבר בחוסר סבלנות. התמהמתי ואמרתי לו שהתמונה שעל הקיר מאוד יפה. "אני רוצה לתת לך מכות" סיננתי בחיוך שיצאנו מהחדר. הוא לא שמע.

ברחבת הריקודים היו פרצופים רבים, חלקם מוכרים, רובם חדשים. המוזיקה לעיתים חדרה לתווך גופי בין צעד לסיבוב על הרחבה הדביקה ולעיתים האיבה עלי וחנקה את מרחב נשימתי. האורות התחלפו והסתובבו בחלל ועשו לי סחרחורת. חשבתי שכולם פה מוזרים נורא. גם אני מוזרה נורא. פחדתי שאני אקבל איזה התקף פסיכוטי אז הכרחתי את עצמי להירגע. הבחורה השיכורה עם חולצת הפלאנל עברה מנפילות על הרצפה לריקודים צמודים עם הבחור עם החולצה הכחולה. ואז לאחד עם חולצה שחורה. לא שאני משוחדת או משהו אבל אכן נכונה האימרה שקיבוצניקים הם טובי מראה. רקדתי בגרבים לבנות, מתשדלת לא להחליק על האלכוהול שנשפך על הרצפה. בחור לבוש שחורים עם כרס קטנטנה תופס בכתפי ומבהיל אותי כהוגן. "מצטער" הוא מחייך בשיכורות "איך בחורה חמודה כמוך רוקדת לבד?" תפסתי בפניו המלאות זיפים ורכנתי לאוזנו "אין כמו לרקוד לבד, כך אפשר להתחבר לעצמך" הכוונתי עם ידי על בית החזה. הוא נפרד ממני בכיף מכובד. ברחבה לצלילי הזהב של סטטיק והבן של האל אמצא אותו עוקב אחרי בשנית ובפיזוזים ועינטוזים אתחמק ממנו. "אני אמנם מסטול" (מי פה לא?) הוא תפס אותי "אבל אני אשמח להכיר אותך" לקחתי נשימה. הגיע הזמן להוציא את התותחים הכבדים. "יש לי חבר". הרגשתי מעט רע אחר כך על הדחייה והשקר אבל לאחר שראיתי שהוא התנחם בישבנה של אחרת שנצמדה לאזור חלציו זה שיפר את הרגשתי. רציתי לחזור הביתה, לחדרי, למיטתי והרגשתי שאני מאבדת עצמי ברחבה בה יותר מידי אנשים חולקים פחות מידי חמצן. ספרתי עשרה שירים, בערך ונפרדתי בחיבוק ממור. זה התנצל שלא היה איתי בזמן המסיבה. נכנסתי לרכב והרגשתי שיותר מכול אני עצבנית על מור. חשתי כלפיו סלידה עזה שהציתה את גופי בחום. לא רק שהוא עבר את הגבול הוא גם רוקד שם בתחתונים אל מול השומרים. מה הוא עושה? מדוע הוא מותח את החוט הדק של הידידות בנינו? איני מתיימרת להיות שה תמים כמובן אבל בכול זאת זה הקש ששבר את גב הגמל. אני מבינה את פריצות המין ואת הפתיחות בעניין בקרב הקיבוצניקים ואני אעיד בתור קיבוצניקית לשעבר (יש לי לחץ בחזה רק מלכתוב את זה) שזה אכן כך אבל אני עדיין לא מבינה באיזה ידידות זה יהיה לגיטימי לגעת בעצמך מול האדם השני (כמובן חוץ מזו עם ההטבות) בבד ובבד שיש לו חברה. נזכרתי במתנדב האמריקאי שהיה כה מקסים וביקש אם יוכל לגעת בעצמו מולי וכמעט כול מגע ממנו בא לאחר השאלה האם זה בסדר ודווקא זה הדבר שהכי משך אותי בו שהוא דיבר על הכול ונתן לי תחושה נוחה ובטוחה. אני תוהה לעצמי אם זה אני, אם אני מזמינה את זה אולי זה הבגדים החשופים או הציניות המוגזמת או הקול שלי שמשום מה תמיד מרגיש לי שלילדה בת 12 יש קול בוגר ממני. איני נשמכת אליו, איני מעוניינת בצומת לב מינית ממנו כלל וכלל. התאכזבתי מעצמי שלא הייתי תקיפה מספיק, שלא הסברתי לו את עמדתי שבידידות איתו מבחינתי זה לא מקובל. מזל שאני רואה אותו כמעט מידי יום בשביל להעביר לו מסר זה. אולי בכלל עלי לקחת ממנו מעט מרחק, לפחות עד שהקרח יספיק להתמצק מחדש בקור של מרכז הארץ.

אספתי טרמפיסטים בדרכי לבקר את אבי בקיבוץ ולאסוף כמה חפצים. הם היו ח'ברה נחמדים מאוד והם הציעו לי להצטרף אליהם לשתות קפה. ממילא אין לי משהו טוב יותר לעשות "תה יש?" שאלתי. דירתם הייתה מגניבה ביותר, דירת צעירים שכזו ספק שזה העיצוב ספק באמת מתפרקת. חלקים ממנה היו מבוץ וחלקים מפח. במטבח הודבקו מרובעי פסיפס קטנים וצבעונים על הקיר. הדירה הייתה די גדולה (אבל וודאי ההסתכלות שלי מעט מעוותת כיוון שאני גרה עם תשעה צעירים בדירת ארבעה חדרים), אבל גרים שם רק שני צעירים, סיפרו. החלל הגדול ביותר בבית היה ריק כמעט לגמרי מלבד שני מזרונים צבעונים שהונחו על הרצפה. חיי פשטות שכאלו שאנוכי מחבבת מאוד. התיישבנו שם. הבחור היפה ביותר בחדר, בעל שיער בהיר וסוודר אפור לבן שאיני זוכרת את שמו הגיש לנו תה בשם מצחיק שהביאו לו מסיני על גבי שולחן עץ כהה ונמוך. את התה המתקתי בסילאן טרי מתמרי הקיבוץ. דן-דן שפניו היו מוכרות לי באופן מחשיד שכב לצידי ובהה בתקרה בחיוך מקובע, ורק אוכל לתהות על הצבע שצרך. הוא בא מתל אביב. וודאי מנסה לחפש עצמו בקיבוץ בין עצי התמר להררי המדבר.You have such an Israeli accent צחקתי עליו לאחר שדיבר עם מיכאלה באנגלית. הוא אמר שהוא אוהב להיות ישראלי. גם אני אוהבת.

אני לא יודעת להסביר בדיוק מדוע אבל משהו בי רוצה שהזמן יעבור כבר. חוויתי הרבה רגעי שמחה ואושר במהלך חצי השנה בשנת השירות. הרי בכמה עבודות אוכל להגיד בכול יום "את/ה יודע שאני פשוט חולה עלייך?" ולבקש מליאורי שוב ושוב נשיקה בלחי ולהתרגש באמת כול פעם שהיא תיתן לי נשיקה ולאהוב אותה עד העצם גם שהיא מתעצבנת וצורחת "לא רוצה" ודופקת על השולחנות. בכול זאת, אני מרגישה מוכנה לשלב הבא. אני רוצה כבר להתגייס. אני מרגישה שקצת איבדתי את המוטיבציה לעבוד על הקשרים עם צעירי הקומונה. אנחנו עובדים מהבוקר עד הערב באינטסיביות מטורפות במסגרות שונות ובשעות מעט שונות ושמגיעים לקומונה לרוב אוכלים, מפטפטים, צוחקים והולכים לישון. איני מרגישה איזה קרבה חזקה כפי שחשבתי שארגיש שאגור עם אנשים. יש רגעים יפים, רגעי קרבה אמיתים ובכול זאת איני מרגישה שיש לי עם מישהו שמה חיבור מטורף. אולי זו אני, לא לגמרי פה, לא לגמרי שם, חולמנית, איטית וקנאית לזמני הפרטי כמעט כמו ביבי לתקציב הביטחון (מה אני מבינה בפוליטיקה).