בית מוקף בזיכרונות

9/2017

אתה מגיע לבית הוריך בבת-ים ואתה מוקף בבית מלא זיכרונות ילדות ונעורים

אימי ואבי שרידים של עצמם אבי נוירוטי ודואג ואימי בדיכאון חמור

אימי שהייתה עמוד התווך של המשפחה ולא עוד

הבית מלא בתמונות של אנשים שהיו

או מקורבים שהזדקנו

לאחרונה נפטרו שני דודי בעליהם של אחיותיה של אימי

ואימי כבדרך אגב מוסיפה לשאלה ששאלתי אותה על בן דודה אהרון והיא משיבה שהוא הלך לעולמו לפני שלושה חודשים

ושאשתו עדיין בחיים באלצהיימר חמור כבר לא יודעת מי היא בכלל

אתמול אמרתי לבן זוגי שאני מרגיש שלאחר לכתם של הורי הוא האדם המשמעותי היחיד שיישאר לי

והציע שניסע לארצות –הברית להתחתן בנישואין אזרחיים למרות שבעבר עיגנו את הקשר ביננו בחוזה נישואין בארץ

אמרתי לו אסי עזר ובן זוגו מהווים עבורי דוגמה והוא השיב בחיוב

ואני מתכנן לעצמי תוכניות כמו בן 22 שיצא מן הצבא וחשב לכבוש את העולם

כמו חזרה לאוניברסיטה או חידוש קשרים עם אנשים מן העבר ויצרת קשרים חבריים חדשים

בשבוע שעבר למשל קניתי שרשרת זהב עם מזלי האסטרולוגי

ואמרתי לבעל החנות שהוא שכני בהלצה שמסביב לשרשרת ארד במשקל

למרות הכול לא צריך לוותר על החיים

כמו ששר פרדי מרקורי סולן להקת קווין the show must go on